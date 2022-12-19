Не викидайте ялинку після свят: 5 способів використати її повторно

Після новорічних та різдвяних свят одне з актуальних запитань - що робити з ялинкою? Зокрема, якщо святкове дерево було штучним, то ніяких проблем немає. Однак, справжню ялинку можна повторно використати кількома способами.

Як можна повторно використати ялинку

Мульча

Якщо ви любитель садівництва, то чудовим способом стане переробити новорічну ялинку та використати її як мульчу. Подрібніть її, а потім розкидайте тріску навколо рослин у саду. Таким чином рослини будуть краще рости.

Посадіть дерево у саду

Якщо ваша ялинка стоїть у горщику з землею, то після свят ви можете посадити її у саду.

Пересадити цей вид дерева потрібно не пізніше ніж через 4-6 днів після Різдва. Однак обов’язково підготуйте своє дерево до зовнішньої температури перед пересадкою в саду. Поставте його на кілька днів у прохолодне місце при температурі нижче 10°, щоб уникнути різкої зміни температури.

Зокрема, щоб дізнатися, чи можна ще пересадити дерево, то струсіть його. Якщо хвоя не опадає, то вона зможе вижити у саду.

Обігріти будинок

Можна використовувати стовбур ялини як дрова. Так ви точно не будете купувати дрова для печі чи каміна принаймні деякий час.

Повторно використати ялинку можна і на дачі чи у власному будинку. З розпиляних стовбурів власноруч можна зробити бордюр для клумби чи декоративні елементи для двору.

Підгодівля тварин

Також ялинку можна використати для годівлі тварин. Опалі голки з дерева можна відвезти до зоопарку чи на ферму. Хвойні підійдуть для підгодівлі копитних та деяких птахів. Також хвойними гілками можна застелити тваринам стійла.

Допоможе здоров'ю

Корисною ялинка може бути і для здоров'я. Позбутися від болю в суглобах допомагає матрац, набитий ялиновими голками. Його можна виготовити вдома, зібравши голки з новорічного деревця. Зверху матрасу необхідно покласти вовняну ковдру, щоб він не коловся.