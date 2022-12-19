Не выбрасывайте елку после праздников: 5 способов использовать ее повторно

После новогодних и рождественских праздников один из актуальных вопросов - что делать с елкой? В частности, если праздничное дерево было искусственным, никаких проблем нет. Однако настоящую елку можно повторно использовать несколькими способами.

Как можно повторно использовать елку

Мульча

Если вы любитель садоводства, то отличным способом станет переделать новогоднюю елку и использовать ее как мульчу. Измельчите ее, а затем разбросайте треску вокруг растений в саду. Таким образом, растения будут лучше расти.

Посадите дерево в саду

Если ваша елка стоит в горшке с землей, после праздников вы можете посадить ее в саду.

Пересадить этот вид дерева нужно не позднее чем через 4-6 дней после Рождества. Однако обязательно подготовьте свое дерево к наружной температуре перед пересадкой в саду. Поставьте его на несколько дней в прохладное место при температуре ниже 10° во избежание резкого изменения температуры.

В частности, чтобы узнать, можно ли еще пересадить дерево, встряхните его. Если хвоя не опадает, она сможет выжить в саду.

Обогреть дом

Можно использовать ствол ели в качестве дров. Так вы точно не будете покупать дрова для печи или камина по крайней мере некоторое время.

Повторно использовать елку можно и на даче или в собственном доме. Из распиленных стволов можно сделать бордюр для клумбы или декоративные элементы для двора.

Подкормка животных

Также елку можно использовать для кормления животных. Опали иглы из дерева можно отвезти в зоопарк или на ферму. Хвойные подойдут для подкормки копытных и птиц. Также хвойными ветвями можно застелить животным стойла.

Поможет здоровью

Полезной елка может быть и для здоровья. Избавиться от боли в суставах помогает матрас, набитый еловыми иглами. Его можно изготовить дома, собрав иголки из новогоднего деревца. Сверху матраса необходимо положить шерстяное одеяло, чтобы он не кололся.