Не викидайте кавову гущу: 6 корисних способів її застосування

Неприємні запахи

Неприємні запахи можуть з’явитися в холодильнику з різних причин. Їх можна позбутися без магазинних засобів, знадобиться лише кавова гуща.

Просто насипте одну чайну ложку у невелику мисочку і поставте в холодильну камеру. Через деякий час неприємні запахи перестануть вас турбувати.

Компост

Компостування - це природний процес, який перетворює органічні продукти, залишки їжі на перегній або компост.

Додавання компосту в ґрунт допомагає утримувати більше поживних речовин і води, покращуючи здоров’я ваших рослин.

Компост, що складається на 40% з кавової гущі, виробляє найменшу кількість викидів парникових газів.

Потрібно покласти у відро або велику посудину кавову гущу з травою, листям, обрізками фруктів і овочів. Далі накрийте кришкою і залиште на 1-2 місяці.

Після цього компост можна використовувати як добриво.

Відлякування комах

Експерти розповіли, що кофеїн і дитерпени в каві можуть відлякувати комах.

Потрібно поставити миски з кавовою гущею або розсипати їх навколо місць відпочинку на відкритому повітрі. Так можна захистити сад.

З настанням тепла з'явились мурахи. Можна зробити ефективну приманку або посипати місця скупчення мурах кавовою гущею.

Чищення каструль та сковорідок

Груба текстура кавової гущі робить її ідеальною для чищення сковорідок, каструль, дек.

Потрібно просто посипати гущу на забруднені поверхні та потерти.

Скраб для тіла

Можна зробити чудовий та натуральний скраб для тіла з гущі. Морську сіль і кокосову олію потрібно змішати з кавовою гущею.

Підходить кавова гуща і проти целюліту. Використовуючи скраб кілька разів на тиждень, ви позбудетеся "апельсинової кірки".

Засіб для волосся

Кавову гущу можна використовувати як скраб для шкіри голови. Також кофеїн збільшує приплив крові й стимулює ріст волосся.

Перед миттям голови візьміть жменю кавової гущі та масажними рухами втирайте її в шкіру голови та волосся декілька хвилин. Робити це можна один-два рази на тиждень або за потреби.