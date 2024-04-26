Не выбрасывайте кофейную гущу: 6 полезных способов ее применения

Кофе - любимый напиток многих людей. Когда на дне чашки остается кофейная гуща, то не стоит выбрасывать ее в помойку. Как оказалось, его можно с пользой использовать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline.
Неприятные запахи могут появиться в холодильнике по разным причинам. Их можно лишиться без магазинных средств, понадобится только кофейная гуща.
Просто насыпьте одну чайную ложку в маленькую мисочку и поставьте в холодильную камеру. Через некоторое время неприятные запахи перестанут вас беспокоить.
Компостирование - это естественный процесс, превращающий органические продукты, остатки пищи в перегной или компост.
Добавление компоста в почву помогает содержать больше питательных веществ и воды, улучшая здоровье ваших растений.
Компост, состоящий на 40% из кофейной гущи, производит наименьшее количество выбросов парниковых газов.
Нужно положить в ведро или большой сосуд кофейную гущу с травой, листьями, обрезками фруктов и овощей. Далее накройте крышкой и оставьте на 1-2 месяца.
После этого компост можно использовать как удобрение.
Эксперты рассказали, что кофеин и дитерпены в кофе могут отпугивать насекомых.
Необходимо поставить миски с кофейной гущей или рассыпать их вокруг мест отдыха на открытом воздухе. Так можно оградить сад.
С наступлением тепла появились муравьи. Можно сделать эффективную приманку или посыпать места скопления муравьев кофейной гущей.
Грубая текстура кофейной гущи делает ее идеальной для чистки сковород, кастрюль, дек.
Надо просто посыпать гущу на загрязненные поверхности и потереть.
Можно сделать отличный и натуральный скраб для тела из гущи. Морскую соль и кокосовое масло нужно смешать с кофейной гущей.
Подходит кофейная гуща и против целлюлита. Используя скраб несколько раз в неделю, вы избавитесь от "апельсиновой корки".
Кофейную гущу можно использовать как скраб для кожи головы. Также кофеин увеличивает приток крови и стимулирует рост волос.
Перед мытьем головы возьмите горсть кофейной гущи и массирующими движениями вотрите ее в кожу головы и волосы несколько минут. Делать это можно один-два раза в неделю или при необходимости.
Раньше кардиолог называла кофе, который не вредит сердцу.
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