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Не выбрасывайте кофейную гущу: 6 полезных способов ее применения

Как полезно использовать кофейную гущу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кофе - любимый напиток многих людей. Когда на дне чашки остается кофейная гуща, то не стоит выбрасывать ее в помойку. Как оказалось, его можно с пользой использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline.

Неприятные запахи

Неприятные запахи могут появиться в холодильнике по разным причинам. Их можно лишиться без магазинных средств, понадобится только кофейная гуща.

Просто насыпьте одну чайную ложку в маленькую мисочку и поставьте в холодильную камеру. Через некоторое время неприятные запахи перестанут вас беспокоить.

Компост

Компостирование - это естественный процесс, превращающий органические продукты, остатки пищи в перегной или компост.

Добавление компоста в почву помогает содержать больше питательных веществ и воды, улучшая здоровье ваших растений.

Компост, состоящий на 40% из кофейной гущи, производит наименьшее количество выбросов парниковых газов.

Нужно положить в ведро или большой сосуд кофейную гущу с травой, листьями, обрезками фруктов и овощей. Далее накройте крышкой и оставьте на 1-2 месяца.

После этого компост можно использовать как удобрение.

Отпугивание насекомых

Эксперты рассказали, что кофеин и дитерпены в кофе могут отпугивать насекомых.

Необходимо поставить миски с кофейной гущей или рассыпать их вокруг мест отдыха на открытом воздухе. Так можно оградить сад.

С наступлением тепла появились муравьи. Можно сделать эффективную приманку или посыпать места скопления муравьев кофейной гущей.

Чистка кастрюль и сковородок

Грубая текстура кофейной гущи делает ее идеальной для чистки сковород, кастрюль, дек.

Надо просто посыпать гущу на загрязненные поверхности и потереть.

Скраб для тела

Можно сделать отличный и натуральный скраб для тела из гущи. Морскую соль и кокосовое масло нужно смешать с кофейной гущей.

Подходит кофейная гуща и против целлюлита. Используя скраб несколько раз в неделю, вы избавитесь от "апельсиновой корки".

Средство для волос

Кофейную гущу можно использовать как скраб для кожи головы. Также кофеин увеличивает приток крови и стимулирует рост волос.

Перед мытьем головы возьмите горсть кофейной гущи и массирующими движениями вотрите ее в кожу головы и волосы несколько минут. Делать это можно один-два раза в неделю или при необходимости.

 

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