Не викидайте гроші! Аналізи, які насправді не треба здавати

Аналіз калу на дисбактеріоз

По-перше, такого діагнозу не існує! По-друге, немає єдиних норм мікробіоти. Травний тракт заселений більш ніж 1000 різними видами мікроорганізмів.

Якщо йдеться про дитину, слід звертати увагу на її загальний стан і розвиток. Якщо вона активна, добре набирає вагу, розвивається відповідно до віку, то колір і запах стільця не має жодного значення!

У жодній розвиненій країні світу не надають такого значення стільцю здорової дитини та аналізам калу.

Генетичний аналіз на лактазну недостатність

Безглуздий аналіз для дітей, тому що ген, який шукають, визначає імовірність переносити лактозу (молочний цукор) у дорослому віці.

Посів молока на стерильність

Доведено, грудне молоко не стерильне! В ньому понад 700 видів бактерій. Це і стафілококи (у тому числі золотистий), стрептококи, лактококи, дифтероїди та ін. Крім цього, шкіра молочних залоз і рук теж не стерильна.

Він може бути корисним, коли у мами інфекційний мастит, який не піддається лікуванню.

Аналіз крові на антитіла JgG до будь-яких інфекцій у дітей віком до 1 року

У дитини ще циркулюють у крові материнські антитіла і відрізнити їх просто неможливо.

Аналіз крові на антитіла до вірусу Епштейн-Барра, цитомегаловірусу, вірусу герпесу 6 типу

Ці інфекції часто починають звинувачувати у всіх гріхах та шукають у будь-якій незрозумілій ситуації. Але вони не вимагатимуть жодного специфічного лікування в осіб із нормальним імунітетом.

Аналізи перед щепленням (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі)

Більшість захворювань, при яких протипоказана вакцинація, мають клінічні прояви і не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів, тому робити їх не доцільно.

Імунограма дитині, яка пішла в дитячий садок і почала часто хворіти

Якщо ваша дитина хворіє на ГРВІ без ускладнень 10-12 разів на рік, не має рецидивуючих гнійних інфекцій, отитів, пневмоній - приводу для звернення до імунолога у вас нема.

Аналіз крові на антитіла до гельмінтів

Виняток становлять тканинні паразити (цистицеркоз, ехінококоз, токсокароз)

Кишкові паразити не потрібно шукати в крові, їх шукають за аналізом калу, причому здати треба мінімум три рази.

IgG, які виникають при зустрічі з глистами, залишаються надовго, а може й назавжди.

Онкомаркери для скринінгу пухлини

Жоден онкомаркер на сьогодні не має достатньої чутливості та специфічності, щоб його можна було використовувати для самостійного скринінгу раку..

Вони можуть підвищуватися за відсутності раку з різних причин - запальні процеси (інфекції, системні захворювання), доброякісні пухлини, прийом деяких медикаментів після проведення певних процедур.

ПЛР-тестування на "неіснуючі" статеві інфекції

Їх призначають, щоб виявити ДНК бактерій, що мешкають у сечостатевих шляхах: мікоплазм (Mycoplasma hominis) та уреаплазм (Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum). Дехто вважає, що ці бактерії можуть спровокувати ІПСШ.

Мікоплазми та уреаплазми - частина нормальної мікрофлори людини.

Не рекомендовано здавати аналізи на ці бактерії та лікувати їх антибіотиками. Шкода від такого лікування більша, ніж користі.