Не выбрасывайте деньги! Анализы, которые на самом деле не нужно сдавать

Анализ кала на дисбактериоз

Во-первых, такого диагноза не существует! Во-вторых, нет единых норм микробиотов. Пищеварительный тракт заселен более чем 1000 разными видами микроорганизмов.

Если речь идет о ребенке, следует обращать внимание на его общее состояние и развитие. Если он активен, хорошо набирает вес, развивается по возрасту, то цвет и запах стула не имеет никакого значения!

Ни в одной развитой стране мира не придают такого значения стулу здорового ребенка и анализам кала.

Генетический анализ на лактазную недостаточность

Бессмысленный анализ для детей, потому что ген, который ищут, определяет вероятность переносить лактозу (молочный сахар) во взрослом возрасте.

Посев молока на стерильность

Доказано, грудное молоко не стерильное! В нем более 700 видов микробов. Это и стафилококки (в том числе золотистый), стрептококки, лактококки, дифтероиды и т. д. Кроме этого, кожа молочных желез и рук тоже не стерильна.

Он может быть полезен, когда у мамы инфекционный мастит, не поддающийся лечению.

Анализ крови на антитела JgG к любым инфекциям у детей до 1 года

У ребенка еще циркулируют в крови материнские антитела и отличить их просто невозможно.

Анализ крови на антитела к вирусу Эпштейн-Барра, цитомегаловируса, вируса герпеса 6 типа

Эти инфекции часто начинают обвинять во всех грехах и ищут в любой непонятной ситуации. Но они не требуют никакого специфического лечения у людей с нормальным иммунитетом.

Анализы перед прививкой (общий анализ крови, общий анализ мочи)

Большинство заболеваний, при которых противопоказана вакцинация, имеют клинические проявления и не проявляются с помощью общеклинических анализов, поэтому делать их нецелесообразно.

Иммунограмма ребенку, который пошел в детский сад и начал часто болеть

Если ваш ребенок болеет ОРВИ без осложнений 10-12 раз в год, нет рецидивирующих гнойных инфекций, отитов, пневмоний - повода для обращения к иммунологу у вас нет.

Анализ крови на антитела к гельминтам

Исключение составляют тканевые паразиты (цистицеркоз, эхинококкоз, токсокароз).

Кишечные паразиты не нужно искать в крови, их ищут по анализу кала, причем сдать нужно минимум три раза.

IgG, возникающие при встрече с глистами, остаются надолго, а может и навсегда.

Онкомаркеры для скрининга опухоли

Ни один онкомаркер на сегодняшний день не имеет достаточной чувствительности и специфичности, чтобы его можно было использовать для самостоятельного скрининга рака.

Они могут повышаться при отсутствии рака по разным причинам – воспалительные процессы (инфекции, системные заболевания), доброкачественные опухоли, прием некоторых медикаментов после проведения определенных процедур.

ПЦР-тестирование на "несуществующие" половые инфекции

Их назначают для выявления ДНК бактерий, обитающих в мочеполовых путях: микоплазм (Mycoplasma hominis) и уреаплазм (Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum). Некоторые считают, что эти бактерии могут спровоцировать ИППП.

Микоплазмы и уреаплазмы – часть нормальной микрофлоры человека.

Не рекомендуется сдавать анализы на эти бактерии и лечить их антибиотиками. Вред от такого лечения больше, чем пользы.