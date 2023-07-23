Викачають гроші і зроблять тільки гірше: лікарка рознесла розрекламовані краплі з аптеки

Які краплі не працюють

Мова йде про дуже популярні краплі, які українці купують від почервоніння очей. Всі знають про Візин, який коштує вже майже 200 гривень.

Насправді при почервонінні очей та хворобі сухого ока Візин зробить тільки гірше.

Методи лікування, які викачують гроші

За словами лікарки, міопія (короткозорість) не лікується ірифрином, тропікамідом та іншими краплями, які розширюють зіницю.

При міопії, глаукомі, цукровому діабеті, віковій макулярній дегенерації не потрібно робити парабульбарні ін'єкції (під очі) емоксипіну, ретиноламіну та інших препаратів.

Катаракта не лікується тауріном, каталіном, катіонормом, офтан катахромом. Ця хвороба лікується виключно хірургічно!

Чорниця форте та інші "вітаміни для зору" аж ніяк не можуть покращити зір.

Комп'ютерні окуляри - ті, що "з блокуванням синього спектру", "зелені" окуляри для глаукоми та перфораційні окуляри (з дірочками) для міопії - це просто маркетинговий хід. Вони не допомагають.

Вірусні кон'юнктивіти окрім герпетичного не лікуються противірусними краплями.

Апаратне лікування дорослих - комплекс комп'ютерних, лазерних та психологічних тренувань, (та дітей без обґрунтування) тільки спустошить ваш гаманець.

Вправи та гімнастика для покращення зору може тільки призвести до атрофії зорового нерву. Тому що вправи, які начебто тренують м'язи очей - тренують не ті м'язи. Вони впливають на м'язи, за допомогою яких рухаються очі, але не на ті, які впливають на акомодацію (пристосування ока до чіткого бачення предметів). Останні натренувати неможливо.

"Насправді, фуфломіцинів в рази більше ніж справжніх діючих методів лікування та ліків, на жаль. Тому бережіть своє здоров'я та ваш гаманець!" - підсумувала лікарка.