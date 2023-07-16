Глаукома "помолодшала". Як уберегтись від підступної хвороби

Людське око - унікальний орган, здатний до безперебійної та напруженої роботи. Однак хворіти воно може так само як і інші частини нашого організму.

Що таке глаукома, які її симптоми та методи лікування, а також чи можливо уберегтись від цієї хвороби, читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про глаукому

У здоровому оці людини завдяки балансу припливу та відтоку рідини постійно підтримується певний тиск.

Глаукома - офтальмологічне захворювання. Воно характеризується постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску внаслідок:

підвищення вироблення внутрішньоочної рідини

ускладнення або відсутність відтоку внутрішньоочної рідини природніми шляхами

По суті, коли циркуляція рідини порушується, вона починає накопичуватись. Внаслідок цього і зростає внутрішньоочний тиск.

За таких умов зоровий нерв та інші структури ока зазнають підвищеного навантаження. Порушується кровопостачання ока.

Через це атрофується очний нерв - зорові сигнали перестають надходити до головного мозку.

Фахівці вирізняють дві основні форми глаукоми:

Відкритокутова (становить понад 90% випадків захворювання на цю недугу) - коли доступ до природної дренажної системи ока відкритий, але порушено її функції

Закритокутова - коли доступу до природної дренажної системи ока немає

Симптоми захворювання

Глаукома - хвороба підступна й непередбачувана. Спершу вона може протікати практично непомітно, але вже згодом - призвести до сліпоти.

При глаукомі зменшуються, перш за все, периферійний та боковий зір, звужується поле зору. В міру прогресування хвороби виникає порушення центрального зору.

Лікарі радять уважно ставитись до своїх очей та невідкладно відвідати офтальмолога, якщо є хоча б один із симптомів:

відбувається звуження поля зору

помітне зволоження та почервоніння слизових на постійній основі

наявне відчуття пелени, "перешкоди" перед очима

в очах відчувається біль чи інший дискомфорт

при погляді на світло виникають райдужні кола

відбувається зниження нічного зору

Лікування глаукоми

Глаукому діагностують у мільйонів людей у всьому світі. Якщо недугу не лікувати, можна повністю втратити здатність бачити.

Фахівці виділяють чотири основні стадії розвитку глаукоми:

Перша (початкова) - поява сліпої плями, яка заважає погляду

Друга (розвинена) - характеризується стійким звуженням поля зору з внутрішнього (носового) боку

Третя (та, що далеко зайшла) - звуження поля зору з різних боків або збереження деяких його ділянок

Четверта (термінальна) - характеризується втратою предметного зору зі збереженням світловідчуття, або повною втратою зору, сліпотою

Програма профілактики та лікування глаукоми спрямована на зменшення внутрішньоочного тиску людини. Вона підбирається залежно від форми, стадії та супутніх захворювань.

Лікування глаукоми може бути:

консервативним (медикаментозним) - полягає у підборі спеціальних препаратів після ретельного діагностичного обстеження

хірургічним (у тому числі лазерним) - спрямоване на створення додаткових шляхів відтоку внутрішньоочної рідини без застосування лікарських засобів

Чи можна уберегтись від хвороби

Захворіти на глаукому, на жаль, може кожен. Водночас за словами професора, завідувача кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Дмитра Жабоєдова, існують основні фактори ризику, які збільшують таку вірогідність:

вік

шкідливі звички

спосіб життя

генетика

Науковець наголосив, що нині глаукома "помолодшала". Інколи на прийом пацієнти приходять всією родиною - від бабусь і дідусів, до дітей і онуків.

Серед основних методів профілактики хвороби - щорічний огляд в офтальмолога та вимірювання очного тиску. Це допоможе виявити недугу на ранній стадії та запобігти її прогресуванню.

Рекомендується також робити сканування сітківки за допомогою сучасного оптичного томографа, адже навіть якщо людина не скаржиться на зір, діагностика виявить зміни, що ведуть до небезпечного захворювання.

Насамкінець, експерти радять завжди дбати про здоров'я очей та організму в цілому: