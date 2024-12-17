Вік - це просто цифра! 88-річний чоловік пробіг 40-километровий марафон (фото)

У віці понад 80 років люди переважно пересуваються повільно або взагалі за допомогою палиці. Але існують люди, для яких вік це просто цифра і вони можуть подолати ще великі дистанції марафону. Саме такий чоловік пробіг 40 кілометрів в Афінському марафоні.

Що відомо про 88-річного рекордсмена марафону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddity Central.

88-річний Плутархос Пурліакас - справжня зірка у своїй країні. Він нещодавно пробіг свій 12 поспіль Афінський марафон, який має дистанцію понад 42 кілометри. На подолання цієї дистанції чоловіку знадобилося 6 годин та 31 хвилина.

Плутархос почав бігати у поважному віці - в 73 роки й натхненням для нього став син, ультра марафонець. Чоловік став настільки одержимий бігом, що щодня долав 4-5 кілометри, а у вихідні бігав на відстань 20 кілометрів.

У Афінському марафоні Плутархос пробіг вже в 12 раз поспіль і попри поважний вік, він навіть покращив свій минулорічний результат - пробіг 42,195 кілометра на 18 хвилин швидше.

"Я закінчив і навіть покращив минулорічний результат, і почуваюся значно молодше своїх 88 років", - сказав марафонець після перетину фінішу.

Плутархос Пурліакас у свої 88 років - справжня зірка Греції (кадр з відео)

А на стадіоні Панафінеї в Афінах його зібралася підтримати уся родина та близькі друзі. Грецькій бігун також розкрив деякі секрети свого відмінного здоров'я.

"Я ніколи не курив. Не допускаю надмірностей, я не п'ю, не засиджуюся допізна. Харчуюся збалансовано, все, але в міру. Проте я щодня п'ю трохи ципуро (місцевий напій), але не як напій, а як ліки", - розповів Плутарахос.

Ципуро - це грецькій міцній алкогольний напій, який має від 36 до 45%. Він виготовляється в виноградної макухи шляхом дистиляції. Аналогами ципуро є італійська граппа, арак та зиванія. Вперше цей напій почали виготовляти афонські ченці ще у XIV столітті.