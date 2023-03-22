"Виховуємо дух". Співачка Alyosha розповіла, як їй з дітьми живеться у США

Як живуть і вчаться діти зіркового подружжя у США

На щастя, говорить представниця України на Євробаченні 2010, діти (Олена і Тарас виховують трьох дітей - синів Романа і Марка, а також найменшу донечку Марійку) досить непогано адаптувалися в американській школі.

"Звісно, що мовний бар’єр ще присутній, але набагато менший, ніж це було на початку", - говорить вона.

Соціалізувалася малеча також непогано: діти знайшли друзів, це, говорить Олена, - переважно однокласники.

"А так найліпші друзі вони один одному - братики-сестрички", - усміхається зірка.

Розповіла артистка й про навчальний процес за океаном. Він, говорить Alyosha, відрізняється від українського.

"У Києві діти могли залишатися після уроків у школі й разом із викладачем робити домашнє завдання. В Америці ж і Рома, і Марко завдання мають виконати самостійно. До речі, навчання здебільшого цифровізоване. Майже немає підручників та зошитів, усе в комп’ютері. Для мене це також певна складність: знайти потрібне завдання стає квестом - велика кількість сайтів, різних підрозділів", - розповідає вона.

"Загалом графік у хлопців насичений: бо крім американської програми, вони ще вчаться і за українською. Коли була влітку в Києві, привезла всі підручники", - додає Тополя.

Alyosha зараз живе у США із дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Вже після уроків у дітей є час на хобі. Вони обожнюють малювати та створювати саморобки. Також вдома займаються спортом.

"Навіть гантелі є", - каже Олена.

А два рази на тиждень Роман і Марк ходять на тхеквондо.

"Так що окрім хобі приділяємо увагу і вихованню духу", - додає жінка.

Коли співачка має благодійні виступи, то діти лишаються з бабусею та дідусем.

"Вони займаються улюбленими онуками, а я улюбленою справою", - з усмішкою говорить Олена.

"Дуже сподіваюся, що скоро улюбленої справи стане більше. Але ще більше вірю, що скоро повернемося додому", - каже Alyosha.

Діти Alyoshі і Тараса Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Що по творчості?

Зауважимо, що нещодавно Alyosha стала членом журі дитячого фестивалю "Голос української діаспори". А ще зірка готує для слухачів "дещо цікаве". Але про це розповість трохи згодом.

Тож хоч співачка й перебуває зараз далеко від рідного дому, але її творче життя не зупиняється.

"Майже кожного дня приходжу в музичну академію Architekt Music Academy - тут мій "творчий прихисток". Користуватися цим простором можу безоплатно - світ не без добрих людей", - розповідає Олена.

Наприкінці минулого року Alyosha випустила сингл "Мене створив", який увійде до її шостого студійного альбому.

А нещодавно у Олени вийшов спільний альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live", який вона записала спільно з популярним українським співаком Владом Дарвіним.

Платівка складається з дев’яти треків - сім із альбому "Золота середина" і два хіти "Ти - найкраща" та "Троянди". З назви стає зрозуміло, що всі пісні виконані наживо, навіть музичні партії.

"У нас уже був записаний матеріал, певно, чекав свого часу. Й ось цьогоріч, навесні, і Владу, і мені майже одночасно спадає на думку, що матеріал має все ж таки побачити світ. І це так символічно, бо весна - час пробудження природи й нового життя! Сподіваюся, слухачам результат нашої праці сподобається. І, звісно ж, чекаємо на Перемогу, щоб зіграти нашу спільну програму наживо вже на теренах вільної та непереможної України!" - коментує альбом Alyosha.

Як Alyosha підтримує зв’язок з коханим?

"За час війни з Тарасом зідзвонюємося постійно", - говорить Олена.

А днями фронтмен Антитіл зробив величезний подарунок для своєї родини.

"Він прилетів трошки більше, ніж на три тижні. Тому зараз ми всі разом. Останні вихідні провели в музеях та відвідували екскурсії. Вийшли напрочуд пізнавальні вихідні", - говорить співачка.

Сім'я разом (фото: instagram.com/alyoshasinger)