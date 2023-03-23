Виховання доньки: що обов'язково потрібно їй сказати, коли вона підросте

Про стосунки

Стосунки ніколи не починаються з побоїв. Перші ластівки виглядають як "якого біса ти втручаєшся", "та що ти там розумієш", "я сказав, значить, ти йдеш".

Спочатку прохання перетворюється на наказ. Потім дрібні приниження стають нормою. Хамство видається за близькість. Нікому не дозволяй принижувати тебе і спеціально завдавати болю.

Про фізичне насилля

Якщо тебе вдарили - негайно збирай речі. Не приймай вибачень, не вступай у переговори. Будь-яке "вибач мені" обов'язково з часом перетвориться на "ти мене довела". У це болото легко попасти й дуже важко вилізти. Не сумнівайся, біжи.

Будь-яке "ти сама винна" чи "ти мене доводиш" - брехня та маніпуляція.

Домашнє насилля

Якщо йдеться про домашнє насилля, то головний ворог - відчуття "ну начебто здалося". Сьогодні людина поводиться ніби то адекватно, а завтра на неї щось находить, і вона перетворюється в роздратованого садиста.

Тому тобі "не здалося". Якщо таке відбувається часто - варто насторожитися. Це відчуття - головний симптом, на який можна опиратися. У стосунках із такою людиною не заходь далеко.

Якщо потрібна допомога

Якщо тобі потрібна допомога - шукай її будь-де. Звертайся до батьків, друзів, знайомих, психологів. Розповідай про те, що тобі болить, усім, хто готовий слухати. Ніколи не соромся просити та приймати допомогу.

Про життя

Нехай у тебе завжди будуть власні гроші. Свої джерела заробітку. Обговори це з партнером до того, як ви поставите розпис у документах чи ти опинишся у декреті. Це дуже важливо.

Не дозволяй, щоб стосунки стали єдиним важливим у твоєму житті. Це небезпечна конструкція. Друзі, робота, спорт, захоплення - нехай все це обов'язково буде. Заробляй. Вчися. Розвивайся.

Стеж за своїм здоров'ям, дбай про себе та свої інтереси.

Ніколи не потрапляй у пастку "всі так живуть". Це неправда.

Експериментуй, пробуй нове. Нові роботи, нові стрижки, нові види спорту. Нові страви, нові правила в сім'ї. Чим більше нового ти зможеш впустити у своє життя, тим впевненіше почуватимешся у стосунках.