Воспитание дочери: что обязательно нужно ей сказать, когда она подрастет

Об отношениях

Отношения никогда не начинаются с побоев. Первые ласточки выглядят как "какого черта ты вмешиваешься", "да что ты там понимаешь", "я сказал, значит, ты идешь".

Первоначально просьба превращается в приказ. Затем мелкие унижения становятся нормой. Хамство выдается за близость. Никому не позволяй унижать тебя и специально причинять боль.

О физическом насилии

Если тебя ударили – немедленно собирай вещи. Не принимай извинений, не вступай в переговоры. Любое "прости меня" обязательно со временем превратится в "ты меня вынудила". В это болото легко попасть и очень тяжело вылезти. Не сомневайся, беги.

Любое "ты сама виновата" или "ты меня доводишь" - ложь и манипуляция.

Домашнее насилие

Если речь идет о домашнем насилии, то главный враг - ощущение "ну вроде бы показалось". Сегодня человек ведет себя как бы адекватно, а завтра на него что-то находит, и он превращается в раздраженного садиста.

Поэтому тебе "не показалось". Если такое происходит часто - стоит насторожиться. Это ощущение - главный симптом, на который можно опираться. В отношениях с таким человеком не заходи далеко.

Если нужна помощь

Если тебе нужна помощь - ищи ее где угодно. Обращайся к родителям, друзьям, знакомым, психологам. Рассказывай о том, что тебе болит, всем, кто готов слушать. Никогда не стесняйся просить и принимать помощь.

О жизни

Пусть у тебя всегда будут деньги. Свои источники заработка. Обсуди это с партнером до того, как вы поставите подпись в документах или ты окажешься в декрете. Это очень важно.

Не позволяй, чтобы отношения стали единственным важным в твоей жизни. Это небезопасная конструкция. Друзья, работа, спорт, увлечения – пусть все это обязательно будет. Зарабатывай. Учись. Развивайся.

Следи за своим здоровьем, заботься о себе и своих интересах.

Никогда не попадай в ловушку "все так живут". Это неправда.

Экспериментируй, пробуй новое. Новые роботы, новые стрижки, новые виды спорта. Новые блюда, новые правила в семье. Чем больше нового ты сможешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь чувствовать себя в отношениях.