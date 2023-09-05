Виходять у всіх! Тримайте найкращий рецепт квашених помідорів за 3 дні
Квашені помідори на відміну від маринованих - дуже корисні. Приготувати їх вам не важко, адже зараз в Україні розпал цих овочів.
Рецептом "маминих" квашених помідорів поділилися у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".
Як приготувати квашені помідори?
Візьміть трилітрову банку і покладіть у неї таку кількість помідорів, що у ній поміститься. Дуже важливо на дно банки покласти листя хрону, парасольки кропу, листя смородини, кілька зубків часнику, також можна й листочки базиліка.
Помідори краще брати тверді, бажано сорт сливки, але це обов'язково.
Приготуйте розсіл з урахуванням трилітрову банку: 1,5 л холодної води 105 г солі 1 ст. л. цукру.
Залийте ваші помідори розсолом і нагору також можна покласти зелень. Залишіть у теплому та темному місці на три дні, закривши кришкою. Потім можна прибрати в холодильник і закрити кришкою.
Для довідки
У солоних помідорах міститься багато лікопіну - потужного антиоксиданту. Помірне вживання цього продукту знижує ризик розвитку патологій підшлункової та передміхурової залоз, серця та кровоносних судин. Томати багаті на фосфор, калій, йод, залізо та інші мінерали.
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