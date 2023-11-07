Розробники ChatGPT провели презентацію в стилі Apple: представлено безліч нових функцій та можливостей

OpenAI провела свою першу конференцію для розробників, відому як DevDay 2023. Там творець ChatGPT та інших продуктів штучного інтелекту представив безліч нових функцій та можливостей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт компанії, яка займається розробкою та ліцензуванням технологій на основі машинного навчання OpenAI .

GPTs

Однією зі значущих нових функцій є GPTs, кастомні версії чат-бота, які навіть користувачі без навичок програмування можуть створювати для вирішення конкретних завдань. Юзери можуть налаштувати свої версії ChatGPT у форматі діалогу, надаючи інструкції та додаткову інформацію, яка використовуватиметься алгоритмом для формування відповідей.

У порівнянні з функцією Custom Instructions («Індивідуальні інструкції»), доступною в ChatGPT, GPTs дозволяють створювати кілька кастомних версій чат-бота для різних завдань.

Передплатники тарифів Plus і Enterprise отримають доступ до GPTs цього тижня, а незабаром він стане доступним і для інших користувачів. До кінця листопада планується запуск GPT Store, де користувачі зможуть ділитися своїми версіями асистента. Крім того, OpenAI обіцяє підтримувати творців найбільш популярних GPTs-конфігів, розподіляючи з ними прибутки.

GPT Store (фото: OpenAI)

GPT-4 Turbo

Важливим апгрейдом стала модель GPT-4 Turbo, яка тепер використовується у платній версії ChatGPT. Вона заснована на даних, актуальних на квітень 2023 року, що є значним покращенням порівняно з попередньою версією, обмеженою інформацією до вересня 2021 року.

Також було збільшено розмір контексту, що означає, що ChatGPT може обробляти більші обсяги інформації. Стара версія для безкоштовних користувачів, GPT-3.5 Turbo, тепер здатна працювати з контекстом 16 000 токенів.

Продуктивність GPT-4 Turbo була оптимізована, що знизило вартість API. Тепер обробка одного токена на вході коштує 0,01 долара (порівняно з 0,03), а на виході - 0,03 долара (порівняно з 0,06). Вартість API для попередніх версій GPT також знизилася. Передплата ChatGPT Plus залишається доступною за ціною 20 доларів (720 гривень) на місяць.

Також тепер передплатникам ChatGPT Plus не обов'язково перемикатися між режимами генерації картинок через DALL-E, пошуку в інтернеті та аналізу даних, оскільки алгоритм може самостійно визначити, яку функцію слід активувати залежно від завдання.