Вихідні на Різдво та Новий рік 2024: скільки будемо відпочивати

Як відпочиватимемо у грудні 2023 року

Якщо дивитися на офіційний календар, вихідні дні цього місяця будуть у суботу та неділю 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 грудня.

Законодавство України "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" свідчить, що додаткових вихідних під час війни не передбачено, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

6 грудня - день Збройних Сил України та День святого Миколая, він випадає на середу та не буде вихідним днем.

Різдво Христове за новою ліанським календарем, на який перейшла Україна, випадає на 25 грудня. Це понеділок і вихідного цієї дати не буде. Він також скасований через воєнний стан, дія якого продовжена до 14 лютого 2024 року.

Загалом у грудні буде 31 календарний день, з яких працюватимемо 21 день, а 10 буде вихідним.

1 січня - це понеділок, і він стане робочим днем в Україні.

Варто зазначити, що у приватних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на власний розсуд.