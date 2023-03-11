Вихідні і свята квітня 2023: з'явився календар на особливий місяць

Чи будуть на Великдень довгі вихідні

За статею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок після святкування Великодня має бути вихідним днем, однак в країні триває воєнний стан. Його продовжили до 18 травня.

У зв'язку з цим додаткові дні для відпочинку на державні свята скасовуються. Не стане винятком і Великдень, тобто вихідним понеділок 17 квітня не буде.

Скільки вихідних нас чекає у квітні

Всього у квітні 30 календарних днів, з яких цьогоріч 10 будуть вихідними і 20 - робочими.

Відпочивати будемо традиційно в суботу та неділю: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Найголовніші свята квітня 2023

1 квітня - День сміху

2 квітня - Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги; День геолога

4 квітня - Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-майстра

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці; Всесвітній день здоров'я

8 квітня - Міжнародний день циганів

11 квітня - Міжнародний день звільнення в'язнiв фашистських концтаборів

12 квітня - День працівникiв ракетно-космічної галузі України; Вcесвітній день авіації і космонавтики

15 квітня - День кримінального розшуку; День довкілля

16 квітня - Великдень

17 квітня - День пожежної охорони

18 квітня - Міжнародний день пам'ятників тa видатних місць; День пам'ятників історії тa культури

23 квітня - Всесвітній день книги тa авторського права; Всеукраїнський день психолога

26 квітня - Міжнародний день секретаря; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня - Всесвітній день охорони праці

29 квітня - Міжнародний день танцю