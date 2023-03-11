Выходные и праздники апреля 2023: появился календарь на особенный месяц

Будут ли на Пасху длинные выходные

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник после празднования Пасхи должен быть выходным днем, однако в стране продолжается военное положение. Его продлили до 18 мая.

В связи с этим дополнительные дни для отдыха на государственные праздники отменяются. Не будет исключением и Пасха, то есть выходным понедельник 17 апреля не будет.

Сколько выходных нас ждет в апреле

Всего в апреле 30 календарных дней, из которых в этом году 10 будут выходными и 20 - рабочими.

Отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Самые главные праздники апреля 2023 года

1 апреля - День смеха

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги; День геолога

4 апреля - Международный день образования по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День веб-мастера

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы; Всемирный день здоровья

8 апреля - Международный день цыган

11 апреля - Международный день освобождения заключенных фашистских концлагерей

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля - День уголовного розыска; День окружающей среды

16 апреля - Пасха

17 апреля - День пожарной охраны

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога

26 апреля - Международный день секретаря; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - Международный день танца