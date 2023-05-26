Вихід на пенсію у 54 роки: міф чи реальність? Експерт дав відповідь

Вихід на пенсію для різних категорій населення

Середній вік виходу на пенсію у 2021 році згідно з даними Мінсоцполітики:

одержувачі пенсій - 53,8 року

одержувачі пенсій за віком - 59 років

одержувачі пенсій по інвалідності - 47,9 року

одержувачі пенсій у разі втрати годувальника - 32,9 року

одержувачі пенсій за вислугу років - 52,7 року

судді - 52,7 року

Однак варто зауважити, що статистика наведена за 2021 рік. Цілком імовірно, що ці дані могли істотно змінитися, тому це варто враховувати. Адже статистику наведено тільки за 2021 рік, що впадає в очі.

Пенсії за віком

Впродовж 2011-2021 років жінкам підвищили пенсійний вік на 5 років. Тепер і жінки, і чоловіки мають виходити на пенсію за віком при досягненні 60 років. У цей період відбулося зростання віку виходу на пенсію.

Проте для отримання пенсійних виплат потрібно мати щонайменше 15 років робочого стажу. Тому громадяни виходять на пенсію набагато пізніше.

"Такі особи зможуть претендувати на державну соціальну допомогу після досягнення 65 років. І вони взагалі не обліковуються в Пенсійному фонді, тож у відповідну статистику не потрапляють", - зазначають фахівці.

Середній вік виходу на пенсію становить 54 роки, проте громадяни виходять лише у 60-65 років (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсії по інвалідності

Експерти зазначають, що внаслідок війни в Україні значно побільшала кількість людей з інвалідністю. Це є істотна причина для того, аби переглянути вік виходу на пенсію за цією категорією або взагалі винести її, так би мовити, за дужки.

Пенсії в разі втрати годувальника

У цій категорії досить складно вирахувати середній вік для призначення пенсії, адже припустити або передбачити трагедію в сім'ї - неможливо.

"Припустимо, помер чоловік, у нього залишилася молода дружина 30 років і дитина 10 років. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника в такому разі призначається тільки на дитину. Хоча отримує її мама. Така пенсія виплачується лише до досягнення дитиною 18 років. Як взагалі в такому разі прорахувати середній вік призначення пенсії?" - ставлять питання аналітики.

Єдині, хто справді можуть стати пенсіонерами в ранньому віці, це судді (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсії за вислугу років

Статистика каже, що середній вік виходу на пенсію за вислугою років становить 52,7 року. Проте у 2015 році законодавство змінилося.

Відповідно до нього підвищили кількість років вислуги, необхідної для виходу на пенсію. По-друге, постановили, що така пенсія не може призначатися раніше, ніж в 55 років. А у 2017 році майже всі види пенсій за вислугу років взагалі скасували. Пільга залишилася тільки для артистів і військових.

"Тобто й у цьому разі про зниження віку виходу на пенсію не йдеться. Імовірніше, ця статистика стосується тих, хто пішов на таку пенсію багато років тому", - зазначають експерти.

Судді

Судді можуть піти у відставку, якщо вони пропрацювали на посаді не менше ніж 20 років. За таких обставин суддя може вважатися пенсіонером раніше, ніж досягне 60 років.