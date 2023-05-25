Ваша пенсія може бути більшою: юристи назвали п'ять помилок при нарахуванні виплат

У багатьох українців розмір пенсії зовсім невеликий. І здавалося б – стажу достатньо, зарплата була хороша, а виплати на пенсії при цьому малі. Виявляється, є кілька поширених причин, чому у пенсіонера може бути пенсія значно нижча за ту, яка йому належить.

Юристи назвали п'ять найпоширеніших причин невеликої пенсії. Про це йдеться у сюжеті "Мережа права".

Неправильний розмір середньої зарплати під час нарахувань пенсії

Під час нарахування пенсії враховувався неправильний розмір середньої заробітної плати в Україні. Зазвичай це стосується пенсіонерів, які здійснили перехід з одного виду пенсії на інший.

Виплати нараховують виходячи із заробітної плати за останні три роки, які були до настання пенсії за віком. Але за замовчуванням Пенсійний фонд часто бере дані за 2014-2016 роки. Тому слід уважно перевіряти дані, які бере ПФУ.

Неправильно розраховано заробітну плату

Коли відбувається нарахування вашої середньої заробітної плати, законом можна вирахувати з цієї суми до 10% від періоду, коли ви отримували найменшу зарплату.

А це означає, що пенсія має бути значно вищою. Але у Пенсійному фонді цього не роблять. Потрібно наполягати на тому, щоби враховувалася норма в 10% - і тоді ваша пенсія збільшиться на 10%.

Неправильно порахували стаж через виправлення у трудовій книжці

Через таку помилку ви не тільки втрачаєте частину своєї пенсії, а й можливість вийти на пенсію раніше. Такі ситуації виникають, коли роботодавець робив якісь виправлення у трудовій книжці.

У вас неправильно порахували трудовий стаж

Така ситуація виникає, коли немає документального підтвердження частини стажу. І його відповідно неправильно підраховують. Найчастіше підтвердити свій стаж складно людям, які працювали приватними підприємцями.

Пенсію порахували не за тим Законом

Пенсія була нарахована згідно із Законом, який до вас не має жодного стосунку. Така ситуація виникає, коли при нарахуванні пенсії не враховують різні чинники.

Наприклад, пенсіонеру з посвідченням постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС нараховують пенсію згідно із Законом про обов'язкове зарахування пенсійних виплат. А мали за Законом про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.