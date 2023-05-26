Выход на пенсию в 54 года: миф или реальность? Эксперт дал ответ

Выход на пенсию для разных категорий населения

Средний возраст ухода на пенсию в 2021 году согласно данным Минсоцполитики:

получатели пенсий - 53,8 года

получатели пенсий по возрасту - 59 лет

получатели пенсий по инвалидности - 47,9 года

получатели пенсий в случае потери кормильца - 32,9 года

получатели пенсий за выслугу лет - 52,7 года

судьи - 52,7 года

Однако следует отметить, что статистика приведена за 2021 год. По всей вероятности, эти данные могли существенно измениться, поэтому это следует учитывать. Ведь статистика приведена только за 2021 год, что бросается в глаза.

Пенсии по возрасту

В течение 2011-2021 годов женщинам повысили пенсионный возраст на 5 лет. Теперь и женщины, и мужчины должны выходить на пенсию по возрасту при достижении 60 лет. В этот период произошел рост возраста выхода на пенсию.

Однако для получения пенсионных выплат требуется не менее 15 лет рабочего стажа. Поэтому граждане выходят на пенсию гораздо позже.

"Такие лица смогут претендовать на государственную социальную помощь по достижении 65 лет. И они вообще не учитываются в Пенсионном фонде, поэтому в соответствующую статистику не попадают", - отмечают специалисты.

Средний возраст ухода на пенсию составляет 54 года, однако граждане выходят только в 60-65 лет (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсии по инвалидности

Эксперты отмечают, что в результате войны в Украине значительно увеличилось количество людей с инвалидностью. Это существенная причина для того, чтобы пересмотреть возраст выхода на пенсию по этой категории или вообще вынести ее, так сказать, за скобки.

Пенсии в случае потери кормильца

В этой категории достаточно сложно высчитать средний возраст для назначения пенсии, ведь предположить или предусмотреть трагедию в семье - невозможно.

"Предположим, умер муж, у него осталась молодая жена 30 лет и ребенок 10 лет. Пенсия в связи с потерей кормильца в таком случае назначается только на ребенка. Хотя получает его мама. Такая пенсия выплачивается только до достижения ребенком 18 лет. Как вообще в таком случае просчитать средний возраст назначения пенсии?" - задают вопросы аналитики.

Единственные, кто действительно может стать пенсионером в раннем возрасте, это судьи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсии за выслугу лет

Статистика говорит, что средний возраст ухода на пенсию по выслуге лет составляет 52,7 года. Однако в 2015 году законодательство изменилось.

В соответствии с ним повысили количество лет выслуги, необходимой для выхода на пенсию. Во-вторых, постановили, что такая пенсия не может назначаться раньше 55 лет. А в 2017 году почти все виды пенсий за выслугу лет вообще отменили. Льгота осталась только для артистов и военных.

"То есть и в этом случае о снижении возраста выхода на пенсию речь не идет. Вероятнее всего, эта статистика касается вышедших на такую пенсию много лет назад", - отмечают эксперты.

Судьи

Судьи могут уйти в отставку, если они проработали в должности не менее 20 лет. В таком случае судья может считаться пенсионером раньше, чем достигнет 60 лет.