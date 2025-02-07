Вихід GTA VI офіційно підтверджено у 2025 році: коли чекати на довгоочікуваний реліз

Підтверджений реліз і обережні прогнози

У звітах про квартальний прибуток і документах на офіційному сайті Take-Two Games опубліковані подробиці про фінанси компанії та плани на майбутнє. У цих документах компанія підтверджує, що GTA 6, як і раніше, буде випущена "восени".

Хоча підтвердження випуску радує фанатів, компанія продовжує обережно ставитися до заяви про точну дату релізу. Генеральний директор Take-Two Страус Зельник зазначив, що, незважаючи на можливі ризики зрушень, компанія "дуже впевнена в осені 2025 року".

Фанати чекають, але затримок не передбачається

Grand Theft Auto 6 було анонсовано майже три роки тому - 4 лютого 2022 року. Відтоді шанувальників тримають у напрузі, випускаючи лише один трейлер і поліпшену версію того ж трейлера на офіційному каналі Rockstar Games.

З урахуванням того, що гра перебуває всього за кілька місяців від релізу, у фанатів виникли побоювання, що Rockstar Games і Take-Two Interactive можуть відстати від графіка і не випустять гру вчасно.

Новий фінансовий звіт дає фанатам впевненість, що гру не було відкладено, і вони зможуть отримати її восени. У звітних документах підкреслено: "Grand Theft Auto VI запланована до релізу восени 2025 року".

Компанія настільки впевнена в цьому терміні, що прогнозує зростання чистого прибутку на 5 відсотків у наступному фінансовому році. Це багато в чому зумовлено таким великим проектом, а також іншими очікуваними презентаціями, як-от Borderlands 4 і Civilization 7, реліз якої заплановано на 11 лютого.

Чи може GTA 6 зіткнутися із затримками?

Незважаючи на впевненість Take-Two Interactive і Rockstar Games у тому, що GTA 6 вийде восени 2025 року, затримки завжди можливі. Вони часто відбуваються на останніх етапах розробки, коли компанії стикаються з останніми оновленнями та багами, які потрібно виправити.

Все ще існує ймовірність того, що GTA 6 може бути відкладена, коли гра наблизиться до наміченого релізу.

Заява Зельника підтверджує це, оскільки генеральний директор визнає, що завжди існує шанс на зрушення. Його обережність у питанні точної дати релізу також свідчить про те, що компанія може ще не бути достатньо впевнена, щоб закріпити конкретну дату.

Проте фанати GTA 6 можуть бути впевнені, що гра розвивається відповідно до плану, і реліз у 2025 році залишається дуже ймовірним.