Выход GTA VI официально подтвержден в 2025 году: когда ждать долгожданный релиз

Подтвержденный релиз и осторожные прогнозы

В отчетах о квартальной прибыли и документах на официальном сайте Take-Two Games опубликованы подробности о финансах компании и планах на будущее. В этих документах компания подтверждает, что GTA 6 по-прежнему будет выпущена "осенью".

Хотя подтверждение выпуска радует фанатов, компания продолжает осторожно относиться к заявлению о точной дате релиза. Генеральный директор Take-Two Страус Зельник отметил, что, несмотря на возможные риски сдвигов, компания "очень уверена в осени 2025 года".

Фанаты ждут, но задержек не предвидится

Grand Theft Auto 6 была анонсирована почти три года назад - 4 февраля 2022 года. С тех пор поклонников держат в напряжении, выпуская лишь один трейлер и улучшенную версию того же трейлера на официальном канале Rockstar Games.

С учетом того, что игра находится всего в нескольких месяцах от релиза, у фанатов возникли опасения, что Rockstar Games и Take-Two Interactive могут отстать от графика и не выпустят игру в срок.

Новый финансовый отчет дает фанатам уверенность, что игра не была отложена, и они смогут получить ее осенью. В отчетных документах подчеркнуто: “Grand Theft Auto VI запланирована к релизу осенью 2025 года".

Компания настолько уверена в этом сроке, что прогнозирует рост чистой прибыли на 5 процентов в следующем финансовом году. Это во многом обусловлено таким крупным проектом, а также другими ожидаемыми презентациями, такими как Borderlands 4 и Civilization 7, релиз которой намечен на 11 февраля.

Может ли GTA 6 столкнуться с задержками?

Несмотря на уверенность Take-Two Interactive и Rockstar Games в том, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, задержки всегда возможны. Они часто происходят на последних этапах разработки, когда компании сталкиваются с последними обновлениями и багами, которые нужно исправить.

Все еще существует вероятность того, что GTA 6 может быть отложена, когда игра приблизится к намеченному релизу.

Заявление Зельника подтверждает это, так как генеральный директор признает, что всегда существует шанс на сдвиг. Его осторожность в вопросе точной даты релиза также говорит о том, что компания может еще не быть достаточно уверена, чтобы закрепить конкретную дату.

Тем не менее, фанаты GTA 6 могут быть уверены, что игра развивается в соответствии с планом, и релиз в 2025 году остается очень вероятным.