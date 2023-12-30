Вихід є! Як завантажити додаток на Android без Google Play

Операційна система Android дозволяє завантажувати додатки й програми поза спеціалізованим магазином Google Play. Хоча користувачам варто пам'ятати, що це може бути ризиковано й небезпечно для гаджетів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AirDroid, Android Police.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому "стороннє" завантаження є небезпечним і як найкраще оминути ризики під час пошуку необхідної програми поза Google Play.

Небезпеки для користувачів

Google Play - офіційний магазин, що дозволяє власникам пристроїв з мобільною операційною системою Android завантажувати безкоштовно чи купувати різні застосунки, книги, фільми та музику.

Основною перевагою Google Play є якість і надійність, адже всі представлені там "товари" проходять спеціальну перевірку на предмет наявності вірусів, шкідливого програмного забезпечення чи будь-яких інших небезпек, що можуть зламати ваш гаджет чи вкрасти персональні дані.

Саме тому завантажувати будь-які додатки чи програми поза Google Play і без додаткової перевірки - доволі ризиковано.

Завантаження з-поза Google Play

Якщо вам вкрай необхідно завантажити той чи інший застосунок, а скористатись Google Play з якоїсь причини неможна, експерти радять кілька інших варіантів.

Скористатися APK-файлами додатків з офіційного сайту компанії-розробника чи іншого надійного сайту (наприклад APKMirror). Для цього потрібно зайти на сайт через мобільний браузер, знайти потрібну програму, натиснути на завантаження (Download APK) і підтвердити свою дію (погодитися з тим, що неавторизовані Google додатки можуть завдати шкоди вашому пристрою).

Скористатися альтернативними каталогами додатків для Android від сторонніх перевірених розробників (Samsung Galaxy Store, F-Droid, Aurora Store тощо).

Що треба знати про APK-файли

APK (Android Package) - формат архівних файлів-застосунків для системи Android.

Кожний додаток для Android зібрано й "запаковано" в один такий zip-архів. Він містить в собі весь програмний код, ресурси застосунку, сертифікат і т.ін.

Файл програми може мати будь-яке ім'я, але розширення повинно бути .apk.