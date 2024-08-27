"Виглядаю на 23": Джамала у свій день народження замилувала фото з маленьким сином

"Найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік - у мене є. Ще би перемогу, і все!" - зазначила у мережі переможниця "Євробачення-2016".

Для публікації на честь свого дня народження Джамала обрала фото у басейні з 3-місячним сином Алімом Сеїт-Бекіром. Співачка з трепетом тримає малюка на руках і виглядає дуже щасливою та умиротвореною.

"Якось почула вираз відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагерфельда: "Діти поруч надають вам зайвих сто років". Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поряд я виглядаю на 23. З днем народження мене! Дякую, що жива, силам ЗСУ" , - поділилася також співачка роздумами про вік.

Джамала з третім сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також у пості вона анонсувала свій концерт, який відбудеться 1 вересня у культурному просторі V'YAVA у Києві.

Як відреагували фоловери Джамали

У мережі відразу почали вітати артистку:

"Дякую за вашу красу, людяність і щедрість душі. Повірте, у 52 онуки омолоджують на 25".

"Вітаю вас! Дякую за вашу творчість і добро, яке даруєте нам. З днем ​​народження".

"З твоїм днем! Бажаю, щоб нарешті відкрився шлях додому".

"Вітаю від душі! Нехай ваша мрія здійсниться швидше".

"Дуже ніжно та мило. Вітаю вас!".

"Дякую за вашу творчість і все, що ви робите для нашої країни".

"З днем народження. Миру, здоров'я та благополуччя".

Чоловік знаменитості також привітав її у Stories і вкотре освідчився у коханні.

Скриншот

Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт-Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя. Він здобув освіту у КНУ імені Тараса Шевченка та закінчив курси у Київській школі економіки. Працював економістом, а також відкрив у столиці свій заклад.

Джамала зі старшими синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пара виховує трьох синів: у березні 2018-го у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.

Співачка відзначає день народження (фото: instagram.com/jamalajaaa)