"Выгляжу на 23": Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыном

Известная украинская певица Джамала, которая в мае этого года в третий раз стала мамой, сегодня отмечает свой 41-й день рождения. В связи с этим артистка поделилась новым фото и рассказала о своих ощущениях в этом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Лучше, что я могла себе подарить на новый год - у меня есть. Еще бы победу, и все!" - отметила в сети победительница "Евровидения-2016".
Для публикации в честь своего дня рождения Джамала выбрала фото в бассейне с 3-месячным сыном Алимом Сеит-Бекиром. Певица с трепетом держит малыша на руках и выглядит очень счастливой и умиротворенной.
"Однажды услышала выражение известного чайлдфри дизайнера Карла Лагерфельда: "Дети рядом предают вам лишних сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я выгляжу на 23. С днем рождения меня! Благодарю, что жива, ВСУ" , - поделилась также певица размышлениями о возрасте.
Джамала с третьим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Также в посте она анонсировала свой концерт, который пройдет 1 сентября в культурном пространстве V'YAVA в Киеве.
В сети тут же принялись поздравлять артистку:
Супруг знаменитости также поздравил ее в Stories и в очередной раз признался в любви.
Скриншот
Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя. Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также открыл в столице свое заведение.
Пара воспитывает трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.