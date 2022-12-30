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Так виглядав Поділ у Києві 1990 року: ретро-фото за рік до Незалежності

Як виглядав Поділ у 1990 році (ua.igotoworld.com)
Автор: Людмила Жукова

Київ неможливий без свого старовинного району – Подолу. Зараз – це місце, яке популярне не лише серед мешканців міста, а й масово приваблює туристів. Тут є все - і старовинна архітектура, і нові споруди (театр на Подолі), так само численні бари та ресторани зосереджені тут.

На сторінці у Facebook "Старі фото Києва" показали, як виглядав Поділ за рік до Незалежності України, 1990 року.

Як виглядав Поділ 32 роки тому

Так, у співтоваристві опублікували фото Подолу у 1990 році. Автор посту стверджує, що на знімку вулиця Спаська.

Поділ у 1990 році (фото: В. Фалін)

Також опублікували у групі кадр з вулиці Набережно-Хрещатицької, датований тим самим роком. На жаль, дерев'яний будинок на знімку до нашого часу не зберігся.

"Початок 1990-х, старовинний будинок на Набережному шосе. Не зберігся", - сказано під фото.

Будинок на Подолі 1990 року (фото: Ганс Бертші)

Для довідки

Назва цього району походить від старослов'янського "поділ" - низина, низинна місцевість.

Поряд із Верхнім містом та Печерськом Поділ є однією з трьох найдавніших частин міста.

Перші поселення тут виникли у кам'яному віці (21-17 тис. років тому вони). Раніше через Поділ протікала річка Почайна.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилися раритетні фото Бессарабки.

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