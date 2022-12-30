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Так выглядел Подол в Киеве в 1990 году: ретро-фото за год до Независимости

Как выглядел Подол в 1990 году (ua.igotoworld.com)
Автор: Людмила Жукова

Киев невозможен без своего старинного района - Подола. Сейчас - это место, которое популярно не только среди жителей города, но и массово привлекает туристов. Тут есть все - и старинная архитектура, и новые постройки (театр На Подоле), так же многочисленные бары и рестораны сосредоточены здесь.

На странице в Facebook "Старые фото Киева" показали, как выглядел Подол за год до Независимости Украины, в 1990 году.

Как выглядел Подол 32 года назад

Так, в сообществе опубликовали фото Подола в 1990 году. Автор поста утверждает, что на снимке улица Спасская.

Подол в 1990 году (фото: В. Фалин)

Также опубликовали в группе и кадр с улицы Набережно-Крещатицкой, датированный тем же годом. К сожалению, деревянный дом на снимке до нашего времени не сохранился.

"Начало 1990-х, старинный дом на Набережном шоссе. Не сохранился", - сказано под фото.

Дом на Подоле в 1990 году (фото: Ганс Бертши)

Для справки

Название района происходит от старославянского "подол" - низина, низинная местность.

Наряду с Верхним городом и Печерском Подол является одной из трех древнейших частей города.

Первые поселения тут появились в каменном веке (21-17 тыс. лет назад). Ранее через Подол протекала речка Почайна.

Читайте также, как выглядел ЦУМ в Киеве в конце той эпохи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились раритетные фото Бессарабки.

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