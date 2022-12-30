Так выглядел Подол в Киеве в 1990 году: ретро-фото за год до Независимости

Как выглядел Подол 32 года назад

Так, в сообществе опубликовали фото Подола в 1990 году. Автор поста утверждает, что на снимке улица Спасская.

Подол в 1990 году (фото: В. Фалин)

Также опубликовали в группе и кадр с улицы Набережно-Крещатицкой, датированный тем же годом. К сожалению, деревянный дом на снимке до нашего времени не сохранился.

"Начало 1990-х, старинный дом на Набережном шоссе. Не сохранился", - сказано под фото.

Дом на Подоле в 1990 году (фото: Ганс Бертши)

Для справки

Название района происходит от старославянского "подол" - низина, низинная местность.

Наряду с Верхним городом и Печерском Подол является одной из трех древнейших частей города.

Первые поселения тут появились в каменном веке (21-17 тыс. лет назад). Ранее через Подол протекала речка Почайна.