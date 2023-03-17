Виглядає неймовірно! 53-річна Дженніфер Лопес у прозорій сукні вразила красою (фото)

Дженіфер Лопес - живий приклад того, що жінка у будь-якому віці може виглядати приголомшливо. Нещодавно 53-річна Джен знялася у новій фотосесії, показавши всьому світу свою красу.
Дивіться нижче в матеріалі Styler приголомшливі фото.
Джей Ло продемонструвала нову лінійку взуття, розроблену в колаборації з компанією REVOLVE.
І хоча в повсякденному житті зірку часто можна побачити в кросівках, адже вона багато часу проводить на тренуваннях, Джен у новій колекції показала блиск і як то кажуть "гламур".
Тут і підбори, і ботфорди, і пух. Взуття оформлено у двох базових кольорах - чорний та металік.
Не обійшлося і без показу розкішного тіла - фірмових вигинів, які Джей Ло ввела в тренд задовго до Кардашьянів.
Прозора сукні поверх відвертого боді не приховувала майже нічого, а бра "привідкрило таємницю" сталевого пресу зірки.
Фото: instagram.com/jlo
Нагадаємо, що влітку минулого року Дженніфер Лопес і Бен Аффлек таємно одружилися після роману, який спалахнув знову через два десятки років.
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