Как ей это удается? Секреты красоты нестареющей Дженнифер Лопес

Неудивительно, что ее антивозрастные секреты всеобъемлющи и касаются всех аспектов ее образа жизни, передает Eat this, not that.

1. Высыпайтесь

Джей Ло на протяжении многих лет регулярно упоминала, насколько важным, по ее мнению, является хороший ночной сон для того, чтобы выглядеть лучше, и недавно поделилась видео в Instagram, в котором говорится, что вы должны спать не менее семи часов в сутки.

В интервью Instyle в 2016 году она ставила перед собой еще более высокие цели: "Совет номер один - всегда высыпаться. Я не могу этого не подчеркнуть. В идеале я хотела бы спать девять или десять часов, но я всегда слежу за тем, чтобы спать как минимум восемь", - поделилась знаменитость.

2. Наносите солнцезащитный крем ежедневно

Общеизвестно, что солнце старит нас, и ежедневное использование солнцезащитного крема является первой линией защиты от него, поэтому неудивительно, что Лопес боролась с негативными последствиями пребывания на солнце всю свою жизнь.

Во время интервью в прямом эфире с Келли и Райаном в январе 2021 года она поделилась: "Единственное, что я делала с позднего подросткового возраста/начала 20-летнего возраста, - это наносила солнцезащитный крем. Многие люди не используют его каждый день, а наносят только когда очень солнечно или когда они идут на пляж, но мне повезло, потому что дерматолог подсказал мне наносить солнцезащитный крем каждый день".

3. Ешьте здоровую еду

Широко цитируется, что Лопес однажды сказала US Weekly в интервью, что она не употребляет алкоголь или кофеин и воздерживается от курения. "Это действительно портит вашу кожу, когда вы становитесь старше", - отметила она.

В интервью Harper's Bazaar в 2018 году ее тогдашний жених Алекс Родригес подтвердил это: "Она не пьет, не курит. Она живет очень чистой жизнью". Ее тренер Трейси Андерсон также подтвердила, что Лопес ест органические, богатые питательными веществами продукты и избегает обработанных продуктов и рафинированного сахара.

4. Заботьтесь о внутренней гармонии

Джей Ло верит в силу позитивного мышления и ежедневно произносит аффирмации. Ее любимая: "Я молода и неподвластна времени в любом возрасте". Наряду с этим: "Я открыта и восприимчива ко всему добру и изобилию, которые может предложить вселенная".

Она сказала Instyle в 2016 году: "Я определенно думаю, что красота исходит изнутри - вы должны синхронизировать свой разум, душу, тело и дух. Я твердо верю в медитацию, и когда вы счастливы и чувствуете радость и любовь, вы излучаете красоту".

Используйте качественные средства по уходу за кожей

Хотя Лопес на протяжении многих лет делилась своими любимыми средствами по уходу за кожей (включая такие бренды, как Lancer, La Mer и Dr. Hauschka), теперь в ее уход входят исключительно продукты из ее собственной линии.

Недавно она поделилась своим ночным уходом за кожей в Instagram, сказав: "Я наношу много макияжа каждый божий день, и очень важно иметь очищающий крем, который достаточно нежен, чтобы не повредить вашу кожу, но удалит все до единого остатки косметики и сделает лицо чистым, красивым и подтянутым".

После смывания макияжа она использует сыворотку That JLo Glow Serum, увлажняющий крем That Blockbuster и крем для кожи вокруг глаз That Fresh Take от одноименного бренда.

Секреты стройности и красоты Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)