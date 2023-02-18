Так виглядає найшвидший собака у світі, який розганяється до 70 км/год

Існує порода собак, представники якої є офіційними рекордсменами зі швидкості. Вони здатні розігнатися до 70 кілометрів на годину. Для порівняння - це поріг швидкості для водія-початківця у перші два роки.

Як виглядає порода, чим вона унікальна - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Що відомо про рекордсмена

Мова йде про собак салукі, або персидський хорт. Це порода хортів, які вважаються однією з найдавніших.

Це витончений, досить великий собака, якого колись використовували для полювання на газелей, зайців та іншу дрібну дичину.

Салукі (фото: pixabay)

Зображення салукі можна знайти в єгипетських похованнях

Зображення подібних собак зустрічаються по всьому Родючому Півмісяцю, найдавніші датуються приблизно 3500 до н. е., а в єгипетських похованнях такі зображення зустрічаються з XXII століття до н. е.

Існує думка, що назва породи пов'язана з арабським містом Салюк або сирійським містом Селевкія. Давнє походження породи доведено і генетичними дослідженнями.

На петрогліфі 10 000–12 000 років тому зображені собака, мисливець і яструб (фото: Вікіпедія)

Салукі вважали даром Аллаха

Порода сформувалася в кочових племенах арабів-бедуїнів, які вважали шляхетних салeки давнім даром Аллаха і дбали про збереження в поколіннях бездоганної краси, виняткової швидкості та витривалості.

Бедуїни використовували салукі для полювання на зайців, газелей, кроликів, лисиць та інший дрібний видобуток. Завдяки надшвидкостям, собаки чудово справлялися з цим завданням і утримували здобич живою, поки кінний мисливець не наздоганяв їх.

Салукі дуже граційні (фото: pixabay)

Салукі була найціннішим надбанням після арабського коня і вважалася членом сім'ї. Цих собак не продавали, а подавали як дорогоцінний подарунок. У ісламі салукі, як та інші породи азіатських хортів, вважаються чистими тваринами, на відміну собак інших порід.

У Китаї перші салукі з'явилися за часів династії Тан (618-907).

Два салукі, намальовані китайським імператором Сюаньде, 1399–1435 (фото: Вікіпедія)

До Європи салукі потрапили у середні віки. Сучасне ж покоління породи в Європі бере початок від собак, завезених у 1895 році до Великобританії з Єгипту дочкою вченого-єгиптолога леді Флоренс Амхерст.

Англійський Кеннел-клуб зареєстрував стандарт породи у 1963 році, у США породу визнано у 1929-му. Міжнародна кінологічна федерація затвердила перший стандарт салукі у 1966 році.

Описання породи

Для породи характерний широкий діапазон типів статури, що сформувалися в різних племенах бедуїнів. Існують і два типи шерсті: гладкий і "у пір'ї".

Залежно від місця виникнення породи розрізняють п'ять типів салукі: від гірського - добре оброслого, високого і костистого - до пустельного, який має ніжну конституцію і невисокий зріст.

Забарвлення салукі дуже різноманітне (фото: pixabay)

У довгошерстого різновиду на вухах, хвості і задній стороні ніг є "начоси". Салукі не мають підшерстя, їх шерсть гладка, ніжна і шовковиста. Стандартом породи дозволені усі забарвлення: біле, кремове, палеве, руде, чорне з підпалинами, рябе (біле з рудими або чорними плямами). Небажаним забарвленням вважається лише тигрове.

Порода занесена до Книги рекордів Гіннеса

Салукі - рекордсмени за швидкістю в бігу на довгі дистанції. Вони можуть бігти зі швидкістю майже 70 км/год. Собаки мають тонкий слух і можуть використовуватися як сторожові.

Порода може розвивати неймовірну швидкість (фото: Вікіпедія)

Вони лагідні з домашніми, в тому числі з дітьми, але дещо насторожено ставляться до чужих.

Цікаво, що салукі також вважається однією з найдорожчих собак. В Україні вартість цуценяти вимірюється в 30-40 тисяч гривень.