Вигадані "українські" слова, яких ніколи не існувало: як радянська влада паплюжила нашу мову

Деякі слова, які ми звикли чути з дитинства, насправді не існують в українській мові. Щось привнесла з собою радянська влада, яка фактично знущалася з української, а щось прийшло до нас у час прогресу та розвитку - з інших мов.
Які слова вигадала радянська влада, щоб знущатися з української мови та як перевірити, чи існує слово насправді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на мовознавця Андрія Шимановського в Instagram.
Російська пропаганда роками вигадувала слова, які насправді не мають ніякого стосунку до українською. Ціль була проста - зробити нашу мову недолугою та смішно. У певний час українці цього не розуміли й вигадані слова прижилися у вжитку.
Наприклад, такі лексеми, як "розчепірка", "спалахуйка", "яйко-сподівайко". Деякі з таких слів вигадали радянські КВН-щики, щоб висміяти українську мову.
Для підкріплення такої філологічної пропаганди у ЗМІ виходили статті, де подавалися такі лексеми й вказувалося, що це українські слова.
"Подібних публікацій було безліч, і біда в тому, що частина українців вважає, що вони дійсно наші. І доволі часто люди відмовляються переходити на українську мову, бо вважають її якоюсь смішною, сільською, несерйозною. Тому навіть задля жарту не потрібно вживати ці слова", - наголошує Шимановський.
Які слова не варто вживати навіть жартома:
Ці слова прийшли у нашу мову під час активного розвитку, особливо різноманітних технологій. Деякі з них - англіцизми, тобто це англійські слова, для яких ми змушені придумувати відповідний переклад.
Дедлайн - реченець
Меню - стравопис
Лайк - вподобайка
Тьютор - наставник
Барбершоп - голярня
Ксерокс - копіярка
Фотографія - світлина
Планшет - гортайчик
Шлагбаум - перепин
Лінк - посилання
Куки - реп'яшки
Портфоліо - наробок
Кавер - переспів
Рекрутер - наймар
Гімн - славень
Скріншот - зняток
Попкорн - баранці
Пазли - складанка
Пікнік - гаївка
Руфер - дахолаз
Пост - допис
Дауншифтинг - сковородинство
Чизкейк - сирник
Відео - видиво
Шопінг - закупи
Гаджет - пристрій
Бюстгальтер - персанок
Рюкзак - наплічник
Магазин - крамниця
Івент - захід
Челендж - виклик
Акаунт - обліковка
Графіті - стінопис
Краудфандинг - спільнокошт
Брелок - дармовис
Аватар - мармизка
Лайфхак - хитрик
Смайл - усміхайлик
Фонтан - водограй
Абсурд - нісенітниця
Контент - вміст
Флешмоб - раптівка
Корпоратив - колегулька
Тренінг - вишкіл
Пеніс - прутень
Каліграфія - краснопис
Уніформа - однострій
Хештег - кришмітка
Аплікація - застосунок
Варто додати, що ці слова можна вживати за власним бажанням, бо це лише варіанти й не всі українці зрозуміють, якщо замість файлу ви скажете "сніп", а лоукост назвете "малокоштом". Але жоден з варіантів не буде помилкою.
У мережі існує багато онлайн-словників, які допоможуть вам швидко визначити, чи слово дійсно українське. Наприклад:
1. Онлайн-версія "Академічного тлумачного словника української мови".
2. Сайт "Словотвір", якій підкаже український відповідник на запозичене слово з інших мов.
3. Як варіант - використовуйте російсько-український словник, який підкаже термінологію та переклад сталих виразів - фразеологізмів.
4. Також помічним стане ресурс "Словопедія".
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