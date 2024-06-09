"Волошки, калачики, стокротка": як красиво звучать назви квітів українською
Майже усі квіти в українській мові мають свої назви - деякі дуже смішні, а деякі - дуже ніжні та співочі. І не варто використовувати русизми на кшталт "анютині глазки" чи "гладіолус", бо це калька з російської мови або суржик.
Як красиво звучать різни назви квітів українською мовою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на урок мовознавця Олександра Авраменко в YouTube.
Як сказати "анютині глазки" українською
В українській мові є три красиві відповідники русизмам: зозулині черевички, братки чи братчики.
Також не варто вживати назву "гладіолус", бо ця квітка називається "косарики". Хоча варто додати, що "гладіолус" є в українських словниках.
Запам'ятайте ці назви українською
Маргаритка - стокротка
Одуванчик - кульбаба
Бархатці - оксамитки, чорнобривці або повняки
Роза - троянда
Георгіна - жоржина
Ноготки - нагідки
Васильки - волошки, блават
Іриси - півники
Піон - півонія
Сирень - бузок
Ландиш - конвалія
Герань чи пеларгонія - калачики
Водяна лілія - латаття
"Розкодовуємо" вірш Вороного
Мовознавець Олександр Авраменко навів приклади слів з вірша поета Миколи Вороного, які почуєте вперше. Йдеться про слово "блават".
"Блават - це одна з назв польової блакитної квітки волошки. Блаватом ще називають шовкову тканину", - пояснює Олександр Авраменко.
Має крилами весна запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах...
Сяє усміхом примар з-поза хмар,
Попелястих, пелехатих.
Для того, щоб насолодитися цим віршем, треба "розкодувати" кожне нове слово:
має (від слова маяти) - коливатися, махати
шати - святкове вбрання
серпанок - легка прозора тканина
блават - назва польової квітки волошки, також - шовкова тканина
попелястий - кольору попелу
пелехатий - кошлатий, скуйовджений
Якщо будете використовувати ці слова, то помітите, що багато людей проситимуть пояснити, що ж вони означають. Згодом помітите, як оточуючі також почнуть їх вимовляти. Це позбавить українську мову від значної кількості русизмів.
Раніше ми писали про те, як правильно говорити українською - кульчики чи сережки.
А ще розповідали про те, чому говорять "крайній", а не "останній" та як правильно українською.