Выдуманные "украинские" слова, которых никогда не существовало: как советская власть оскверняла наш язык

Вымышленные слова

Российская пропаганда годами придумывала слова, которые на самом деле не имеют никакого отношения к украинскому. Цель была проста - сделать наш язык бестолковым и смешным. В определенное время украинцы этого не понимали и придуманные слова прижились в употреблении.

Например, такие лексемы, как "розчепірка", "спалахуйка", "яйцо-сподівайко". Некоторые из таких слов придумали советские КВНщики, чтобы высмеять украинский язык.

Для подкрепления такой филологической пропаганды в СМИ выходили статьи, в которых подавались такие лексемы и указывалось, что это украинские слова.

"Подобных публикаций было множество, и беда в том, что часть украинцев считает, что они действительно наши. И довольно часто люди отказываются переходить на украинский язык, потому что считают его каким-то смешным, сельским, несерьезным. Поэтому даже ради шутки не нужно употреблять эти слова ", - подчеркивает Шимановский.

Какие слова не стоит употреблять даже в шутку:

"Зажигалка" - "спалахуйка"

"Лифт" - "міжповерховий дротохід"

"Кощей бессмертный" - "чахлик невмирущий"

"Зеркало" - "пикогляд"

"Киндер-сюрприз" - "яйко-сподівайко"

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка"

"Гинекологія" – "піхвознавство"

"Акушерка" - "пупорізка"

"Медсестра" - "штрикалка"

"Укол" - "заштрик"

"Телевизор" - "бачик"

"Штопор" - "коркотяг"

Заимствованные слова

Эти слова пришли в наш язык во время активного развития, в особенности различных технологий. Некоторые из них - англицизмы, то есть это английские слова, для которых мы вынуждены придумывать соответствующий перевод.

Дедлайн - реченець

Меню - стравопис

Лайк - вподобайка

Тьютор - наставник

Барбершоп - голярня

Ксерокс - копіярка

Фотография - світлина

Планшет - гортайчик

Шлагбаум - перепин

Линк - посилання

Куки - реп'яшки

Портфолио - наробок

Кавер - переспів

Рекрутер - наймар

Гимн - славень

Скриншот - зняток

Попкорн - баранці

Пазлы - складанка

Пикник - гаївка

Руфер - дахолаз

Пост - допис

Дауншифтинг - сковородинство

Чизкейк - сирник

Видео - видиво

Шопинг - закупи

Гаджет - пристрій

Бюстгальтер - персанок

Рюкзак - наплічник

Магазин - крамниця

Ивент - захід

Челлендж - виклик

Аккаунт - обліковка

Граффити - стінопис

Краудфандинг - спільнокошт

Брелок - дармовис

Аватар - мармизка

Лайфхак - хитрик

Смайл - усміхайлик

Фонтан - водограй

Абсурд - нісенітниця

Контент - вміст

Флешмоб - раптівка

Корпоратив - колегулька

Тренинг - вишкіл

Пенис - прутень

Каллиграфия - краснопис

Униформа - однострій

Хештег - кришмітка

Апликация - застосунок

Стоит добавить, что эти слова можно употреблять по собственному желанию, потому что это только варианты и не все украинцы поймут, если вместо файла вы скажете "сніп", а лоукост назовете "малокоштом". Но ни один из вариантов не будет ошибкой.

Как проверить, действительно ли слово украинское

В сети существует много онлайн-словарей, которые помогут вам быстро определить, действительно ли слово украинское. К примеру:

1. Онлайн-версия "Академического толкового словаря украинского языка ".

2. Сайт "Словообразование", которой подскажет украинский ответчик на заимствованное слово из других языков.

3. Как вариант – используйте русско-украинский словарь, который подскажет терминологию и перевод постоянных выражений – фразеологизмов.

4. Также вспомогательным станет ресурс "Словопедия".