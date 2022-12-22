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"Відвикли одне від одного": Оля Полякова відповіла на чутки про розлучення з чоловіком

Оля Полякова розповіла про стосунки з чоловіком (
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Оля Полякова відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком. Вона розповіла всю правду про шлюб та у яких зараз стосунках з чоловіком.

Про це вона розповіла у програмі "Дорослі дівчата", яку веде разом з Машею Єфросиніною.

Чи справді Полякова розлучилась з чоловіком?

За її словами, хтось пустив чутки, що вона розлучається з чоловіком Вадимом. Однак, це не правда.

"Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть, тому що і моєму Вадику його друзі поставили запитання: "Ви що розлучилися?" Хтось пустив цю чутку", - заявила співачка.

Оля Полякова розповіла, що війна навпаки скріпила їхній шлюб. Але через те, що вони довгий час жили на відстані в час війни, зараз їм важко бути разом.

Виконавиця додала, що зараз постійно на зв'язку з чоловіком, оскільки вони мусять вирішувати безліч сімейних та побутових запитань.

"Принаймні ми зідзвонюємося кілька разів на день, чого раніше не було. Якщо я їхала на гастролі, я могла три дні не дзвонити. Зараз ми весь час у спайці. Чому? Тому що в нас купа запитань і у нас ніби спілкування стало більше. Але ми відвикли одне від одного. Коли ми сходимося на одній території, ми сваримося страшно", - додала вона.

Оля Полякова розповіла про стосунки з чоловіком (скрін)

Співачка додала, що сварки виникають через те, що вони звикли жити на відстані. Разом з тим зірка зізналася, що її стосунки з чоловіком важко назвати ідеальними, проте вона не збирається й не збиралася йти від нього

"Ми відвикли одне від одного. Ми коли сьогодні сходимося разом на одній території, ми сваримося - страшне. Тому що ми звикли вже 7 місяців жити на відстані. Це страшно. Я розумію, що коли ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то треба буде знову звикати", - сказала Полякова.

Оля Полякова з чоловіком (instagram.com/polyakovamusic)

Чоловік Олі Полякової Вадим з дітьми (instagram.com/polyakovamusic)

Нещодавно росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь.

Також донька Олі Полякової показала проблему, з якою зіткнулась у Лондоні.

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Оля Поляковарозлучення