Відтепер поповнити будь-яку картку Ощадбанку можна без комісії: детальна інструкція

У Ощадбанку повідомили, що тепер клієнтам доступне поповнення карт готівкою без комісії у всіх терміналах EasyPay. Зробити це можна буде у всіх терміналах EasyPay до 30 тисячі гривень.

Про це повідомили на сторінці Ощадбанку у Facebook .

Як поповнити картку у терміналах EasyPay

Клієнтам Ощадбанку доступно "Поповнення картки Ощадбанк" з відміткою "0%" у терміналі партнера EasyPay.

Щоб скористатися сервісом, необхідно виконати такі дії:

Знайти найближчий термінал EasyPay за допомогою інтерактивної карти на сайті або в мобільному додатку EasyPay

Вибрати сервіс поповнення картки Ощадбанк зі значком "0%"

Ввести номер картки або за допомогою NFC-рідера

Внести готівку і кошти будуть миттєво зараховані

Необхідно завчасно знайти найближчий до вас термінал EasyPay та поповнювати картку Ощадбанк там, де зручно. Дані оновлюються кожні 15 хвилин, тому можете бути впевнені, що термінал, до якого йдете - активний.

Що кажуть у банку

Як пише "Мінфін", комерційний директор EasyPay Антон Авраменко розповів, що платіжна система постійно працює над підвищенням доступності платіжних сервісів.

"Вже понад 80% послуг, що належать до цієї категорії в наших терміналах, на сайті та в додатку, доступні для оплати без комісії, і разом з партнерами ми впевнено рухаємося до абсолютної цифри", - додав він.

Директор департаменту електронної комерції та платіжних коштів Ощадбанку Володимир Москаленко зазначив, що під час воєнного стану намагаються підтримувати своїх клієнтів.

"Скасування комісії несе не тільки економічні переваги клієнтам, але сприяє підвищенню безпеки та швидкості розрахунків. При цьому кожен клієнт банку має відчувати підвищення зручності користування картками щодня", - казав він.

Чи видає термінал решту

При оплаті послуг у терміналах підібрати точну суму до сплати наявними купюрами не завжди можливо. Тому випадки появи решти трапляються часто. Саму решту купюрами термінал не видає.

Однак термінали EasyPay дають можливість миттєво використати залишок ваших коштів після оплати: