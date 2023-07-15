Теперь пополнить любую карточку Ощадбанка можно без комиссии: подробная инструкция

В Ощадбанке сообщили, что теперь клиентам доступно пополнение карт наличными без комиссии во всех терминалах EasyPay. Сделать это можно будет во всех терминалах EasyPay до 30 тысяч гривен.

Об этом сообщили на странице Ощадбанка в Facebook .

Как пополнить карту в терминалах EasyPay

Клиентам Ощадбанка доступно "Пополнение карты Ощадбанк" с отметкой "0%" в терминале партнера EasyPay.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие действия:

Найти ближайший терминал EasyPay с помощью интерактивной карты на сайте или в мобильном приложении EasyPay

Выбрать сервис пополнения карты Ощадбанк со значком "0%"

Введите номер карты или с помощью NFC-ридера

Внести наличные деньги и средства будут мгновенно засчитаны

Необходимо заранее найти ближайший к вам терминал EasyPay и пополнять карту Ощадбанка там, где удобно. Данные обновляются каждые 15 минут, поэтому можете быть уверены, что терминал, к которому идете - активен.

Что говорят в банке

Как пишет "Минфин", коммерческий директор EasyPay Антон Авраменко рассказал, что платежная система постоянно работает над повышением доступности платежных сервисов.

"Уже более 80% услуг, принадлежащих этой категории в наших терминалах, на сайте и в приложении, доступны для оплаты без комиссии, и вместе с партнерами мы уверенно двигаемся к абсолютной цифре", - добавил он.

Директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко отметил, что во время военного положения пытаются поддерживать своих клиентов.

"Отмена комиссии несет не только экономические преимущества клиентам, но способствует повышению безопасности и скорости расчетов. При этом каждый клиент банка должен чувствовать повышение удобства пользования картами ежедневно", - говорил он.

Выдает ли терминал сдачу

При оплате услуг в терминалах подобрать точную сумму к оплате наличными купюрами не всегда возможно. Поэтому случаи появления сдачи происходят часто. Оставшиеся купюры терминал не выдает.

Однако терминалы EasyPay позволяют мгновенно использовать остаток ваших средств после оплаты: