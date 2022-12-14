Українським водіям у Польщі підготували нововведення: про що йдеться

Тепер українці в Польщі можуть поміняти своє водійське посвідчення. Зробити це можна через держпідприємство "Документ", де також можна оформити закордонний паспорт або ID-картку.
Про це повідомляють на сайті Головного сервісного центру МВС.
Якщо ви перебуваєте в Польщі та потребуєте зміни водійського посвідчення, то зробити це можна в таких випадках:
Алгоритм надання послуги обміну посвідчення водія за кордоном включає такі кроки:
Центри, де можна обміняти посвідчення, знаходяться у Варшаві та Вроцлаві за адресами:
Отримати послугу можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 17 години, а в суботу - до 15:30. Неділя та понеділок - вихідні.
Нагадаємо, що з 14 грудня 2022 року в Україні починають діяти нові правила перереєстрації авто. Тепер це можна зробити онлайн.
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