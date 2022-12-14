Украинским водителям в Польше подготовили нововведение: о чем речь

Теперь украинцы в Польше могут поменять свое водительское удостоверение. Сделать это можно через госпредприятие "Документ", где можно оформить загранпаспорт или ID-карту.
Об этом сообщают на сайте Главного сервисного центра МВД.
Если вы находитесь в Польше и нуждаетесь в смене водительского удостоверения, то сделать это можно в следующих случаях:
Алгоритм предоставления услуги обмена водительского удостоверения за рубежом включает следующие шаги:
Центры, где можно обменять удостоверения, находятся в Варшаве и Вроцлаве по адресу:
Получить услугу можно со вторника по пятницу с 10 до 17 часов, а в субботу - до 15:30. Воскресенье и понедельник - выходные.
Напомним, что с 14 декабря 2022 года в Украине начинают действовать новые правила перерегистрации авто. Теперь это можно сделать онлайн.
Читайте также, за какие нарушения вы можете получить наибольший штраф в Украине.