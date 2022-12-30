ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відтепер найближчі пункти незламності можна знайти через Viber

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 12:04
Відтепер найближчі пункти незламності можна знайти через Viber Пункт Незламності в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відтепер найближчі пункти незламності можна буде знайти за допомогою чат-боту у Viber. Це вже третій онлайн-ресурс, який спростив пошук громадян локацій для обігріву.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

Як знайти пункт незламності у Viber

Для цього достатньо в пошуку Viber ввести запит "Пункти незламності". На вашому екрані з'явиться єдиний чат-бот, який і тим самим необхідним.

Відтепер найближчі пункти незламності можна знайти через Viber

Скриншот Styler

У меню вам запропонують обрати, яку саме локацію ви шукаєте: пункти незламності від ДСНС або відповідального бізнесу, а ще магазини, аптеки, відділення банків та АЗК, які мають генератори.

Відтепер найближчі пункти незламності можна знайти через Viber

Скриншот Styler

Для того, щоб бот міг запропонувати вам найближчі пункти незламності, йому потрібно надати вашу геолокацію або ввести назву населеного пункту вручну.

Відтепер найближчі пункти незламності можна знайти через Viber

Скриншот Styler

Радимо записати або зробити скриншот зі знайденими адресами на випадок аварійного відключення або зникнення зв'язку. Таким чином ви забезпечите собі наявність місця, куди зможете звернутися за потрібною допомогою.

Окрім цього інформацію про найближчі Пункти Незламності можна знайти на сайті nezlamnist.gov.ua, а також в чат-боті в Телеграм - @nezlaminstbot

Раніше ми розповідали, де в Києві шукати нові 52 пункти незламності.

Читайте також, який незвичайний пункт встановили в Миколаєві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пункт незламності чат-боты