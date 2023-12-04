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За відсутність цього знаку українські заклади можуть отримати штраф: сума не маленька

Понеділок 04 грудня 2023 14:16
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За відсутність цього знаку українські заклади можуть отримати штраф: сума не маленька За відсутність якого знаку можуть оштрафувати заклади в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні заборонено курити в приміщеннях кафе, барів, ресторанів та інших закладах. Тому, якщо в закладі ви не побачили знати "Курити заборонено", то варто вжити деяких заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Що робити, якщо немає знаку

Щоб повідомити відвідувачів, які можливо ще не знають про заборону куріння, у приміщеннях усіх форм власності має бути знак про заборону куріння і текст "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!"

Якщо ж знака немає, варто написати скаргу до:

Важливо, що штраф для власників закладів, у яких немає такого знака, складає 1000 грн.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що якщо заклади хочуть мати такий знак, щоб було згідно з законом, то його можна звантажити за посиланням.

В закладі помітили попільничку

Якщо у закладі ви побачили попільнички або будь-які інші предмети, пов’язані з вживанням тютюнових виробів на видному місці, то варто залишити скаргу. Дотримуйтесь таких дій:

  • зробіть фото правопорушення
  • дізнайтесь найменування та адресу закладу для заповнення звернення (має бути на фіскальному чеку або ж в куточку споживача)
  • надішліть скаргу до Держпродспоживслужби

Перший штраф для закладу складає 3 000 гривень, а за кожне повторне протягом року порушення - 15 000.

Важливо, що за куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Як діяти, коли обкурюють

З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Проте коли вас обкурюють, варто спершу ввічливо попросити курця припинити курити. Якщо ж на таке прохання реакція відсутня, то потрібно звернутися безпосередньо до адміністрації закладу на території якого відбувається порушення.

Однак, якщо ж порушення відбувається поза територією закладу, то викликайте поліцію за номером 102.

Раніше ми повідомляли, в яких місцях в Україні категорично заборонено курити.

Також ми писали, як реагують перехожі, якщо вагітна просить прикурити.

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Держпродспоживслужба