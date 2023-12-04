За отсутствие этого знака украинские заведения могут получить штраф: сумма не маленькая

В Украине запрещено курить в помещениях кафе, баров, ресторанов и других заведениях. Поэтому, если в заведении вы не увидели знать "Курить запрещено", то следует принять некоторые меры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Что делать, если нет знака

Чтобы сообщить посетителям, возможно еще не знающим о запрете курения, в помещениях всех форм собственности должен быть знак о запрете курения и текст "Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!"

Если же знака нет, следует написать жалобу в:

Госпродпотребслужбу по ссылке

или через сервис Центра общественного здоровья

Важно, что штраф для владельцев заведений, у которых нет такого знака, составляет 1000 грн.

В Госпродпотребслужбе отметили, что если заведения хотят иметь такой знак, чтобы было по закону, то его можно скачать по ссылке.

В заведении заметили пепельницу

Если в заведении вы увидели пепельницы или другие предметы, связанные с употреблением табачных изделий на видном месте, то следует оставить жалобу. Следуйте таким действиям:

сделайте фото правонарушения

узнайте наименование и адрес заведения для заполнения обращения (должно быть на фискальном чеке или в уголке потребителя)

отправьте жалобу в Госпродпотребслужбу

Первый штраф для заведения составляет 3 000 гривен, а за каждое повторное в течение года нарушение - 15 000.

Важно, что за курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.

Как действовать, когда окуривают

С 11 июля 2022 года действует запрет, и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

Однако когда вас окуривают, следует сначала вежливо попросить курильщика прекратить курить. Если же по такой просьбе реакция отсутствует, то нужно обратиться непосредственно в администрацию заведения на территории которого происходит нарушение.

Однако если же нарушение происходит вне территории заведения, то вызывайте полицию по номеру 102.