За порушення - штраф: у яких місцях категорично заборонено курити

В Україні кожен споживач має право на бездимне середовище, особливо в громадських місцях. Є певні місяця, в яких заборонено курити.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook .

Що відомо

Загалом, те, що кожен громадянин має право на бездимне середовище, гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

На сьогодні заборонено вживати у громадських місцях не лише кальяни, тютюнові вироби та електронні сигарети, а й сигарети для нагрівання (ТВЕНи) разом із пристроями для нагрівання тютюну.

Де заборонено курити

В Україні згадані обмеження діють у таких місцях:

ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у готелях;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у громадському транспорті та таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.

За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Також місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати місця, в яких заборонене куріння на будь-який термін.