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За порушення - штраф: у яких місцях категорично заборонено курити

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П'ятниця 21 квітня 2023 12:01
За порушення - штраф: у яких місцях категорично заборонено курити У яких місцях заборонено курити (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кожен споживач має право на бездимне середовище, особливо в громадських місцях. Є певні місяця, в яких заборонено курити.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.

Що відомо

Загалом, те, що кожен громадянин має право на бездимне середовище, гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

На сьогодні заборонено вживати у громадських місцях не лише кальяни, тютюнові вироби та електронні сигарети, а й сигарети для нагрівання (ТВЕНи) разом із пристроями для нагрівання тютюну.

Де заборонено курити

В Україні згадані обмеження діють у таких місцях:

  • ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у об’єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у готелях;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у громадському транспорті та таксі;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках громадського транспорту.

За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Також місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати місця, в яких заборонене куріння на будь-який термін.

Раніше лікар розповідала всю правду про електронні сигарети.

Також ми писали, що вейпи і електронки можуть "розбудити" ракові клітини.

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