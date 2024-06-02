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Відсутність цих трьох продуктів у раціоні може зробити людину більш агресивною та жорсткою

Відсутність яких продуктів збільшує агресивність у людини (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Агресивність та жорстокість пов'язана за багатьма факторами, включаючи виховання, спадковість та характер людини. Однак вчені виявили ще один несподіваний фактор, який також може впливати на психологічний стан людини. І це - відсутність певних продуктів та елементів у харчуванні.

Відсутність яких продуктів у раціоні може зробити людину агресивною та жорстокою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Elsevier.

За словами дослідників з Університету Пенсільванії, нестача деяких продуктів може спричиняти зростання агресії та дратівливості. Зокрема, мова йде про вживання омега-3 жирних кислот, що містяться у таких продуктах, як риба, насіння льону та волоський горіх.

Включення у регулярний раціон цих трьох продуктів може значно зменшити випадки агресії, жорстокості, насильства та роздратування.

Вчені проаналізували понад 20 досліджень, які були зосереджені на впливі омега-3 на організм людини та з'ясували, що регулярне вживання цих насичених жирних кислот може знизити прояви агресії на 30%.

Більш ранні дослідження довели, що омега-3 значно покращує мозкову функцію, і тепер вчені припускають, що ця ж речовина може коригувати механізми, які відіграють роль у виникненні гніву та жорстокості.

Професор Адріан Рейн, нейрокримінолог з Університету Пенсільванії стверджує, що додавання омега-3 до дієти не стане панацеєю від насильства у суспільстві, але допоможе знижувати агресію та роздратування у людей, особливо у тих, хто до цього схильний.

Основні джерела омега-3 включають:

  • Рибу (макрель, лосось, оселедець, червона риба, скумбрія, сардини, тріска, окунь)
  • Морепродукти
  • Насіння льону
  • Волоський горіх
  • Лляна чи конопляна олія
  • Чіа
  • Соєві боби
  • Насіння соняшника
  • Шпинат
  • Морські водорості

Також можна регулярно вживати спеціальні добавки з риб'ячим жиром, але тільки після консультації з лікарем.

Професор Рейн провів понад десять років, вивчаючи зв'язок між омега-3 та агресивною поведінкою. В його останній роботі було об'єднано дані з 29 попередніх досліджень, які охопили майже 4000 осіб із середнім віком близько 21 року, які протягом приблизно 16 тижнів приймали 1,18 г омега-3.

Результати показали зниження агресії на 30% серед учасників, незалежно від їх віку, статі чи психологічного стану.

Хоча виявлений ефект від вживання омега-3 був короткочасним, це дослідження відкриває нові можливості для глибшого аналізу зв’язку між харчуванням та поведінковими змінами.

Вчені підкреслюють важливість правильного харчування в контексті зниження соціально небажаної поведінки.

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