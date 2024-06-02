Відсутність цих трьох продуктів у раціоні може зробити людину більш агресивною та жорсткою

Агресивність та жорстокість пов'язана за багатьма факторами, включаючи виховання, спадковість та характер людини. Однак вчені виявили ще один несподіваний фактор, який також може впливати на психологічний стан людини. І це - відсутність певних продуктів та елементів у харчуванні.
Відсутність яких продуктів у раціоні може зробити людину агресивною та жорстокою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Elsevier.
За словами дослідників з Університету Пенсільванії, нестача деяких продуктів може спричиняти зростання агресії та дратівливості. Зокрема, мова йде про вживання омега-3 жирних кислот, що містяться у таких продуктах, як риба, насіння льону та волоський горіх.
Включення у регулярний раціон цих трьох продуктів може значно зменшити випадки агресії, жорстокості, насильства та роздратування.
Вчені проаналізували понад 20 досліджень, які були зосереджені на впливі омега-3 на організм людини та з'ясували, що регулярне вживання цих насичених жирних кислот може знизити прояви агресії на 30%.
Більш ранні дослідження довели, що омега-3 значно покращує мозкову функцію, і тепер вчені припускають, що ця ж речовина може коригувати механізми, які відіграють роль у виникненні гніву та жорстокості.
Професор Адріан Рейн, нейрокримінолог з Університету Пенсільванії стверджує, що додавання омега-3 до дієти не стане панацеєю від насильства у суспільстві, але допоможе знижувати агресію та роздратування у людей, особливо у тих, хто до цього схильний.
Основні джерела омега-3 включають:
Також можна регулярно вживати спеціальні добавки з риб'ячим жиром, але тільки після консультації з лікарем.
Професор Рейн провів понад десять років, вивчаючи зв'язок між омега-3 та агресивною поведінкою. В його останній роботі було об'єднано дані з 29 попередніх досліджень, які охопили майже 4000 осіб із середнім віком близько 21 року, які протягом приблизно 16 тижнів приймали 1,18 г омега-3.
Результати показали зниження агресії на 30% серед учасників, незалежно від їх віку, статі чи психологічного стану.
Хоча виявлений ефект від вживання омега-3 був короткочасним, це дослідження відкриває нові можливості для глибшого аналізу зв’язку між харчуванням та поведінковими змінами.
Вчені підкреслюють важливість правильного харчування в контексті зниження соціально небажаної поведінки.
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