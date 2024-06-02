Отсутствие этих трех продуктов в рационе может сделать человека более агрессивным и жестким

Агрессивность и жестокость связана по многим факторам, включая воспитание, наследственность и характер человека. Однако ученые обнаружили еще один неожиданный фактор, который также может влиять на психологическое состояние человека. И это - отсутствие определенных продуктов и элементов в питании.
Отсутствие каких продуктов в рационе может сделать человека агрессивным и жестоким, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Elsevier.
По словам исследователей из Университета Пенсильвании, недостаток некоторых продуктов может вызвать рост агрессии и раздражительности. В частности, речь идет об употреблении омега-3 жирных кислот, содержащихся в таких продуктах, как рыба, семена льна и грецкий орех.
Включение в регулярный рацион этих трех продуктов может значительно снизить случаи агрессии, жестокости, насилия и раздражения.
Ученые проанализировали более 20 исследований, сосредоточенных на воздействии омега-3 на организм человека и выяснили, что регулярное употребление этих насыщенных жирных кислот может снизить проявления агрессии на 30%.
Более ранние исследования доказали, что омега-3 значительно улучшает мозговую функцию, и теперь ученые предполагают, что это вещество может корректировать механизмы, которые играют роль в возникновении гнева и жестокости.
Профессор Адриан Рейн, нейрокриминолог из Университета Пенсильвании утверждает, что добавление омега-3 к диете не станет панацеей от насилия в обществе, но поможет снижать агрессию и раздражение у людей, особенно тех, кто этому подвержен.
Основные источники омега-3 включают:
Также можно регулярно использовать специальные добавки с рыбьим жиром, но только после консультации с врачом.
Профессор Рейн провел больше десяти лет, изучая связь между омега-3 и агрессивным поведением. В его последней работе были объединены данные из 29 предыдущих исследований, охвативших почти 4000 человек со средним возрастом около 21 года, которые в течение примерно 16 недель принимали 1,18 г омега-3.
Результаты показали снижение агрессии на 30% среди участников, независимо от возраста, пола или психологического состояния.
Хотя обнаруженный эффект от употребления омега-3 был кратковременным, это исследование открывает новые возможности для более глубокого анализа связи между питанием и поведенческими изменениями.
Ученые подчеркивают важность правильного питания в контексте понижения социально нежелательного поведения.
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