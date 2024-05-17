Названо 5 найкорисніших риб, які треба їсти всім

Які види риби мають максимальну користь для здоров'я, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Які найкорисніші види риби

Сардини

Сардини очолюють список найкорисніших риб у світі! Виходячи з їх доступності, стабільності зберігання та поживності, консервовані сардини є найкращою рибою для споживання. Консервовані сардини наповнені жирними кислотами омега-3 морського походження, типом жиру, який допомагає зменшити запалення та пов’язаний із низьким ризиком депресії до зниження ризику серцевих захворювань та інсульту. Зазначимо, що консервовані сардини містять навіть більше цієї потужної поживної речовини, ніж лосось.

Консервовані сардини також наповнені кальцієм; типова банка містить приблизно стільки ж мінералу, скільки склянка молока. Вони також є значним джерелом вітаміну D, який допомагає засвоєнню кальцію.

Дослідження 2021 року, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, показало, що люди з переддіабетом - які мають високий ризик розвитку діабету 2 типу відчули зниження маркерів, що вказують на менший ризик діабету 2 типу та серцевих захворювань, якщо двічі включити сардини в свій раціон на тиждень порівняно з тими, хто дотримувався дієти для профілактики діабету 2 типу, яка не включала сардини.

Варто зауважити: хоча сардини є однією з найкорисніших риб для споживання, їх смак подобається не всім, але додавання до них лимону розв'яже цю проблему.

Лосось

У той час як сардини очолюють список найздоровішої риби для споживання, лосось має багато тих самих переваг та в нього менш виражений рибний запах.

Варто зауважити: усі форми лосося (вирощеного чи дикого) мають однакові рівні поживних речовин, включаючи омега-3. Ртуть та інші екологічні токсини не проникають в цю рибу, тому її безпечно їсти регулярно. Однак варто переконатися, що лосось, який ви купуєте, має сертифікат такої організації, як Marine Stewardship Council, що розуміти, що це екологічний вибір.

Форель

Форель можна сміливо вважати альтернативою лососю - вони тісно пов’язані та взаємозамінні в рецептах. Форель трохи м’якша, ніж лосось, тому може стати гарним варіантом для першої страви. Як і лосось, він багатий корисними омега-3 жирами, білком та іншими поживними речовинами, такими як вітамін D.

Варто зауважити: ви можете отримати денну норму вітаміну D у 60 грамах форелі.

Форель може сміливо замінити лосось (фото: pixabay.com)

Арктичний голець

Сирий арктичний голець має рожеве м’ясо, якее дуже схоже на м’якоть лосося, але стає менш рожевим під час приготування. Риба має не такий виражений смак як лосось та більше схожа на форель.

Арктичний голець багатий на корисні омега-3 жирні кислоти, які можуть допомогти запобігти хворобам серця та необхідні для здоров’я та розвитку мозку.

Варто зауважити: ви можете використовувати арктичний голець у рецептах, які включають лосось, і навпаки.

Арктичний голець (nord-ost.uz.ua)

Палтус

Цю тверду білу рибу часто можна зустріти як стейк (а не як філе), тому це чудовий вибір для приготування на грилі. Окрім білка, палтус забезпечує понад 50% вашої добової потреби у вітаміні B12, поживній речовині, яка відіграє життєво важливу роль у роботі нервів та клітинній енергії.

Варто зауважити: оскільки в ньому більше ртуті, ніж у деяких претендентів на звання найкращої риби для споживання, Управління з контролю за продуктами й ліками США зазначає її як хороший (а не найкращий) вибір і рекомендує їсти її не частіше ніж раз на тиждень.

Так виглядають стейки палтуса (vodniymir.com)