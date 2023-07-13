Відсутність сну робить людину розумнішою? Вчені знайшли відповідь

Як проводили дослідження

У дослідженні брали участь 182 здорові особи, які були випадковим чином розподілені за якістю сну.

Мозкові здібності учасників оцінювали за допомогою різних завдань, включаючи арифметику, епізодичну пам'ять, просторову оперативну пам’ять та увагу.

Що показало дослідження

У результаті виявилося, що люди, які мали гіршу якість сну, робили більше помилок у завданнях, ніж люди з нормальним і достатнім сном. Однак суттєвих відмінностей між групами щодо часу реакції та суб'єктивної сонливості не було.

Цікаво, що людський мозок захищений від багатьох видів стресу. Але коли відбувається порушення сну, складне мислення та пошук рішень стають майже неможливими для нейронів.

Важливо відзначити, що це дослідження було зосереджено на повній відсутності сну лише на одну ніч, і, таким чином, не можна стверджувати, що одна безсонна ніч ніяк не вплине на вас.

Водночас дослідники наголошують на тому, що для більшої точності варто перевірити зміни в мозку одних і тих самих людей у разі відсутності сну.

Однак поточні висновки говорять про те, що людський інтелект може бути вразливим і до інших форм стресу. Яких саме - потрібно дослідити в майбутньому.