RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отсутствие сна делает человека умнее? Ученые нашли ответ

Ученые провели интересное исследование со сном (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В современном мире проблемы со сном стали достаточно распространенным явлением, влияющим на память, эмоции и работоспособность. Однако недавнее исследование ученых показало, что недостаток сна может влиять на когнитивные функции мозга.

Об этом говорится в соответствующей научной статье Journal of Sleep Research.

Как проводили исследования

В исследовании принимали участие 182 здоровых человека, которые были случайным образом распределены по качеству сна.

Мозговые способности участников оценивали с помощью различных задач, включая арифметику, эпизодическую память, оперативную память и внимание.

Что показало исследование

В результате оказалось, что люди, имевшие худшее качество сна, совершали больше ошибок в задачах, чем люди с нормальным и достаточным сном. Однако существенных отличий между группами относительно времени реакции и субъективной сонливости не было.

Любопытно, что человеческий мозг защищен от многих видов стресса. Но когда происходит нарушение сна, сложное мышление и поиск решений становятся почти невозможными для нейронов.

Важно отметить, что это исследование было сосредоточено на полном отсутствии сна только на одну ночь, и таким образом нельзя утверждать, что одна бессонная ночь никак не повлияет на вас.

В то же время исследователи отмечают, что для большей точности следует проверить изменения в мозге одних и тех же людей в случае отсутствия сна.

Однако текущие выводы говорят о том, что человеческий интеллект может быть уязвим и к другим формам стресса. Каких именно - нужно исследовать в будущем.

Раньше мы рассказывали, что значит, если вы чувствуете сонливость в жару.

А также писали о том, вредно ли для здоровья поздно ложиться спать и просыпаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
вченінауковці