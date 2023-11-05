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Відсудив 70 гривень: українець подав позов проти "Київстару" та зумів дійти до кінця

Неділя 05 листопада 2023 19:01
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Відсудив 70 гривень: українець подав позов проти "Київстару" та зумів дійти до кінця Спочатку його позов відхилили, але він дійшов до кінця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На Хмельниччині чоловік відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень, які було незаконно списано з його рахунку. Його перший позов суд відхилив. Але обурений чоловік подав апеляцію та виграв справу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

"Київстар" списав гроші та не продовжив тариф - з чого усе почалося

У лютому 2023 року чоловік звернувся до суду з позовом проти компанії "Київстар". Він вимагав, аби дії мобільного оператора визнали незаконними, а йому повернули кошти. Українець користувався тарифним планом, за який потрібно платити 135 гривень за чотири тижні. 4 лютого у нього закінчувався термін дії тарифу.

"1 лютого на його мобільний телефон від оператора мобільного зв'язку надійшло SMS про те, що через три дні знімається плата за тарифом 135 грн/4 тижні, з попередженням: якщо коштів буде менше, то надаватиметься щоденний пакет послуг за 20 грн/день", - йдеться у судовому рішенні.

Відсудив 70 гривень: українець подав позов проти &quot;Київстару&quot; та зумів дійти до кінцяЧоловік хотів відсудити у "Київстару" 100 гривень (фото: freepik.com)

3 лютого чоловік отримав SMS про те, що у нього закінчуються додаткові 100 МБ інтернету, а тому наступний пакет на 100 МБ коштуватиме 10 гривень. За декілька годин після цього українець поповнив рахунок на 135 гривень.

"Однак оператор мобільного зв'язку не зарахував внесені ним кошти і списав 10 грн за послуги Інтернет. Того ж дня він отримав від оператора повідомлення SMS про використання 2443,36 МБ з додаткових пакетів, після чого відповідач списав з його рахунку 30 грн за послуги Інтернет. У подальшому, 4 і 5 лютого 2023 року, ПАТ «Київстар» списало з рахунку позивача ще по 20 грн у день", - повідомляється у ЄДРСР.

5 лютого чоловік помітив, що на його рахунку залишилося 82 гривні (а після поповнення було 152), після чого він поповнив його на 55 грн. І лише тоді оператор зарахував оплату послуг за тарифним планом та списав кошти. Потім українець вирішив судитися.

Відсудив 70 гривень: українець подав позов проти &quot;Київстару&quot; та зумів дійти до кінцяОпис позову чоловіка (скріншот)

Спочатку суд відмовив

21 червня чоловіку відмовили у позові. Суд зазначив, що позивач не надав "належних доказів незаконного списання коштів з його рахунку та істотного порушення його прав споживача". Тому позов назвали необґрунтованим.

Але чоловік подав апеляцію. Він не планував зупинятися та хотів, аби "Київстар" повернув йому кошти.

Відсудив 70 гривень: українець подав позов проти &quot;Київстару&quot; та зумів дійти до кінцяУкраїнець відсудив 70 гривень у "Київстар" (фото: freepik.com)

Що вирішив суд після апеляції

Чоловік усе ж зміг домогтися того, аби його позов задовільнили, але частково. Він хотів, аби "Київстар" повернув йому 100 гривень. Проте виявилося, що оператор неправомірно зняв з рахунку 70 гривень.

Тому суд постановив, що "Київстар" має повернути чоловіку ці кошти. Окрім цього, компанія має сплатити майже 1 тисячу 900 гривень судових зборів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що треш-вакансія для українок насмішила мережу, у ній питають про колір волосся та "близькість" з босом.

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