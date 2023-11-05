Відсудив 70 гривень: українець подав позов проти "Київстару" та зумів дійти до кінця

На Хмельниччині чоловік відсудив у мобільного оператора "Київстар" 70 гривень, які було незаконно списано з його рахунку. Його перший позов суд відхилив. Але обурений чоловік подав апеляцію та виграв справу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень .

"Київстар" списав гроші та не продовжив тариф - з чого усе почалося

У лютому 2023 року чоловік звернувся до суду з позовом проти компанії "Київстар". Він вимагав, аби дії мобільного оператора визнали незаконними, а йому повернули кошти. Українець користувався тарифним планом, за який потрібно платити 135 гривень за чотири тижні. 4 лютого у нього закінчувався термін дії тарифу.

"1 лютого на його мобільний телефон від оператора мобільного зв'язку надійшло SMS про те, що через три дні знімається плата за тарифом 135 грн/4 тижні, з попередженням: якщо коштів буде менше, то надаватиметься щоденний пакет послуг за 20 грн/день", - йдеться у судовому рішенні.

Чоловік хотів відсудити у "Київстару" 100 гривень (фото: freepik.com)

3 лютого чоловік отримав SMS про те, що у нього закінчуються додаткові 100 МБ інтернету, а тому наступний пакет на 100 МБ коштуватиме 10 гривень. За декілька годин після цього українець поповнив рахунок на 135 гривень.

"Однак оператор мобільного зв'язку не зарахував внесені ним кошти і списав 10 грн за послуги Інтернет. Того ж дня він отримав від оператора повідомлення SMS про використання 2443,36 МБ з додаткових пакетів, після чого відповідач списав з його рахунку 30 грн за послуги Інтернет. У подальшому, 4 і 5 лютого 2023 року, ПАТ «Київстар» списало з рахунку позивача ще по 20 грн у день", - повідомляється у ЄДРСР.

5 лютого чоловік помітив, що на його рахунку залишилося 82 гривні (а після поповнення було 152), після чого він поповнив його на 55 грн. І лише тоді оператор зарахував оплату послуг за тарифним планом та списав кошти. Потім українець вирішив судитися.

Опис позову чоловіка (скріншот)

Спочатку суд відмовив

21 червня чоловіку відмовили у позові. Суд зазначив, що позивач не надав "належних доказів незаконного списання коштів з його рахунку та істотного порушення його прав споживача". Тому позов назвали необґрунтованим.

Але чоловік подав апеляцію. Він не планував зупинятися та хотів, аби "Київстар" повернув йому кошти.

Українець відсудив 70 гривень у "Київстар" (фото: freepik.com)

Що вирішив суд після апеляції

Чоловік усе ж зміг домогтися того, аби його позов задовільнили, але частково. Він хотів, аби "Київстар" повернув йому 100 гривень. Проте виявилося, що оператор неправомірно зняв з рахунку 70 гривень.

Тому суд постановив, що "Київстар" має повернути чоловіку ці кошти. Окрім цього, компанія має сплатити майже 1 тисячу 900 гривень судових зборів.