Треш-вакансія для українок насмішила мережу: питають про колір волосся та "близькість" з босом

В Україні знайшли дивну вакансію для жінок. Так, у Червонограді шукали секретаря, яка мала б розповісти, чи готова вона до "близькости" з керівником.

Що відомо про дивну вакансію

Так, блогерці написала її підписниця, яка помітила на сайті для пошуку роботи вакансію. Компанія шукала "особистого помічника власника, секретаря". При цьому, вакансію супроводжувало дивне опитування.

Дивна вакансія для українок (скріншот)

Жінка, яка хотіла знайти роботу, мала відповісти, який у неї колір волосся. Мало того, у вакансії відкрито йшлося про "близькість" з керівником. Компанія питала, чи готова до цього та, хто влаштовувається на посаду, за яку нібито платять від 15 до 16 тисяч гривень.

Треш-вакансія для жінок (скріншот)

Як реагує мережа

Треш-вакансія для українок обурила та насмішила користувачів. У коментарях під дописом блогерки юзери пишуть, що подібні компанії та керівники, які шукають для себе помічниць з "бонусом" у вигляді інтиму, просто не мають права на існування. Також коментатори діляться думками та розповідають власні історії: