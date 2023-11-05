Отсудил 70 гривен: украинец подал иск против "Киевстара" и сумел дойти до конца

В Хмельницкой области мужчина отсудил у мобильного оператора "Киевстар" 70 гривен, которые были незаконно списаны с его счета. Его первый иск суд отклонил. Но возмущенный мужчина подал апелляцию и выиграл дело.

"Киевстар" списал деньги и не продлил тариф - с чего все началось

В феврале 2023 года мужчина обратился в суд с иском против компании "Киевстар". Он требовал, чтобы действия мобильного оператора сочли незаконными, а ему вернули средства. Украинец пользовался тарифным планом, за который нужно платить 135 гривен за четыре недели. 4 февраля у него истек срок действия тарифа.

"1 февраля на его мобильный телефон от оператора мобильной связи поступило SMS о том, что через три дня снимается плата по тарифу 135 грн/4 недели, с предупреждением: если средств будет меньше, то будет предоставляться ежедневный пакет услуг за 20 грн/день ", - говорится в судебном решении.

Мужчина хотел отсудить у "Киевстар" 100 гривен (фото: freepik.com)

3 февраля мужчина получил SMS о том, что у него заканчиваются дополнительные 100 МБ интернета, поэтому следующий пакет на 100 МБ будет стоить 10 гривен. Через несколько часов после этого украинец пополнил счет на 135 гривен.

"Однако оператор мобильной связи не засчитал внесенные им средства и списал 10 грн за услуги Интернет. В тот же день он получил от оператора сообщения SMS об использовании 2443,36 МБ из дополнительных пакетов, после чего ответчик списал с его счета 30 грн за услуги Интернет. В дальнейшем, 4 и 5 февраля 2023 года, ПАО "Киевстар" списало со счета истца еще по 20 грн в день", - сообщается в ЕГРСР.

5 февраля мужчина заметил, что на его счету осталось 82 гривны (а после пополнения было 152), после чего он пополнил его на 55 грн. И только тогда оператор засчитал оплату услуг по тарифному плану и списал средства. Потом украинец решил судиться.

Описание иска мужчины (скриншот)

Сначала суд отказал

21 июня мужчине было отказано в иске. Суд отметил, что истец не предоставил "должных доказательств незаконного списания средств с его счета и существенного нарушения его прав потребителя". Потому иск назвали необоснованным.

Но мужчина подал апелляцию. Он не планировал останавливаться и хотел, чтобы "Киевстар" вернул ему деньги.

Украинец отсудил 70 гривен у "Киевстара" (фото: freepik.com)

Что решил суд после апелляции

Мужчина все же смог добиться того, чтобы его иск удовлетворили, но частично. Он хотел, чтобы "Киевстар" вернул ему 100 гривен. Однако оказалось, что оператор неправомерно снял со счета 70 гривен.

Поэтому суд постановил, что "Киевстар" должен вернуть мужчине эти средства. Кроме этого, компания должна оплатить почти 1 тысячу 900 гривен судебных сборов.